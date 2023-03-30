30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İç çamaşırlarını bile vatandaşa ödetmişler. PTT’de skandal ödemeler

İç çamaşırlarını bile vatandaşa ödetmişler. PTT’de skandal ödemeler

CHP’li Milletvekili Alpay Antmen PTT’deki büyük skandalı açıkladı. Antmen, PTT’nin daire başkanlarına 8 bin liraya mont, 7 bin liraya ayakkabı aldığını belirterek, “İç çamaşırlarını bile PTT’ye ödetmişler” dedi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 09:06
Takip Et

PTT’de skandal ödemeler

İç çamaşırlarını bile vatandaşa ödetmişler. PTT’de skandal ödemeler
+
Aa
-

CHP Milletvekili Alpay Antmen, PTT ile ilgili iddialarında PTT’nin daire başkanlarına 8 bin liraya mont, 7 bin liraya da ayakkabı aldığını söyleyerek, “İç çamaşırlarını bile PTT’ye ödetmişler” dedi.

CHP Milletvekili Alpay Antmen, Mecliste basın toplantısı düzenleyerek PTT’ye dair önemli iddialarda bulundu; Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünün, PTT’nin daire başkanlarına 8 bin liraya mont, 7 bin liraya da ayakkabı aldığını söyledi. Mont ve ayakkabı alındığına ilişkin faturaları paylaşan Antmen, PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ali Yaz ile daire başkanlarının satın alınan bu montlarla deprem bölgesine gittikleri görüntülerini de paylaşarak “PTT’ye ödettiğiniz bu 8 bin liralık kayak montuyla deprem bölgesine kayak yapmaya mı gittiniz?” diye sordu.

Antmen’in iddialarına göre Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü bu pahalı mont ve ayakkabıları alıyor, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan’a gönderiyor. Bu kişi de daire başkanlarına ve müdür yardımcılarına bunları dağıtıyor. Tezcan aynı zamanda AKP Keçiören belediye başkan aday adayı. Kendisinin hem renkli hem siyah olmak üzere iki mont aldığını söyleyen Antmen, “Ben söylerken utanıyorum; iç çamaşırlarını bile PTT’ye ödetmişler” dedi.

Faturaların 13 Şubat tarihli olduğunu da söyleyen Antmen, “Yani daha depremin 6’ıncı günü. Enkaz altında insanlar varken. O esnada kurtarılan çocukların ayağında çorap bile yok. Beyler ise Boyner’den 7 bin liraya ayakkabı almışlar, faturayı da PTT’ye yani halka ödetmişler” dedi.

İşte Antmen'in paylaştığı o fiş:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
1
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
2
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
3
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
4
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
5
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
6
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
7
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Peru, Bogota Büyükelçisini süresiz geri çekti
﻿Peru, Bogota Büyükelçisini süresiz geri çekti
﻿Peru, Bogota Büyükelçisini süresiz geri çekti
﻿Hırvatlar Kuntz'a sahip çıktı
﻿Hırvatlar Kuntz'a sahip çıktı
﻿Hırvatlar Kuntz'a sahip çıktı
﻿Galatasaray whatsapp grubundan çıktı. Şimdi de KBV'den ayrılıyor
﻿Galatasaray whatsapp grubundan çıktı. Şimdi de KBV'den ayrılıyor
﻿Galatasaray whatsapp grubundan çıktı. Şimdi de KBV'den ayrılıyor
﻿Depremi fırsat bilen hırsızlık çetesine şok baskın
﻿Depremi fırsat bilen hırsızlık çetesine şok baskın
﻿Depremi fırsat bilen hırsızlık çetesine şok baskın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.