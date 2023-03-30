İç çamaşırlarını bile vatandaşa ödetmişler. PTT’de skandal ödemeler

CHP Milletvekili Alpay Antmen, PTT ile ilgili iddialarında PTT’nin daire başkanlarına 8 bin liraya mont, 7 bin liraya da ayakkabı aldığını söyleyerek, “İç çamaşırlarını bile PTT’ye ödetmişler” dedi.

CHP Milletvekili Alpay Antmen, Mecliste basın toplantısı düzenleyerek PTT’ye dair önemli iddialarda bulundu; Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünün, PTT’nin daire başkanlarına 8 bin liraya mont, 7 bin liraya da ayakkabı aldığını söyledi. Mont ve ayakkabı alındığına ilişkin faturaları paylaşan Antmen, PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ali Yaz ile daire başkanlarının satın alınan bu montlarla deprem bölgesine gittikleri görüntülerini de paylaşarak “PTT’ye ödettiğiniz bu 8 bin liralık kayak montuyla deprem bölgesine kayak yapmaya mı gittiniz?” diye sordu.

Antmen’in iddialarına göre Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü bu pahalı mont ve ayakkabıları alıyor, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan’a gönderiyor. Bu kişi de daire başkanlarına ve müdür yardımcılarına bunları dağıtıyor. Tezcan aynı zamanda AKP Keçiören belediye başkan aday adayı. Kendisinin hem renkli hem siyah olmak üzere iki mont aldığını söyleyen Antmen, “Ben söylerken utanıyorum; iç çamaşırlarını bile PTT’ye ödetmişler” dedi.

Faturaların 13 Şubat tarihli olduğunu da söyleyen Antmen, “Yani daha depremin 6’ıncı günü. Enkaz altında insanlar varken. O esnada kurtarılan çocukların ayağında çorap bile yok. Beyler ise Boyner’den 7 bin liraya ayakkabı almışlar, faturayı da PTT’ye yani halka ödetmişler” dedi.

İşte Antmen'in paylaştığı o fiş: