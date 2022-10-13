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E-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin. Birikmiş paranız olabilir!

e-Devlet üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerini görüntüleyebilir ve birikmiş alacağınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz...

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 18:10
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E-Devlet hesabınızı acilen kontrol edin. Banka hesabınızda birikmiş paranız olabilir

E-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin. Birikmiş paranız olabilir!
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Gündelik yaşamı oldukça kolaylaştıran ve artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen e-Devlet'te aklınıza gelmeyen alacağınız olabilir.

Birçok sigortalı çalışanın, girdikleri yeni işyerlerinde otomatik olarak BES'e dahil olması sonucunda, maaşlarından kesinti yapılıyor. Bunun farkında olmayan kişilerin ise bankalarda paraları her ay birikiyor.

Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi`nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.

e-DEVLET ŞAHIS ÖDEMELERİ SORGULAMA

Ayrıca şahıs ödemeleri sayfasına girerek vatandaşlara verilen rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi meblağları da sorgulayabilirsiniz.

DEVLETE GERİ İADE EDİLİYOR

Burada yatırılan tutarlar belirli bir süre içerisinde çekilmediği zaman ise devlete geri iade ediliyor.

PTT ŞUBELERİNDEN PARANIZI ALABİLİRSİNİZ

Eğer adınıza ödeme gözüküyor ise size en yakın PTT şubesine giderek burada yatırılan tutarı talep edebilirsiniz.

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