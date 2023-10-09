Pusu kurup eski eşine ateş açtı

Sinop’ta beraberinde kadın arkadaşı Ö.T. ile birlikte pazardan dönen Sinem G., eski kocası Fatih Kalafat'ın (50) silahlı saldırısına uğradı. Çevrede paniğe neden olan olayda kurşunun isabet ettiği Ö.T. ayağından yaralanırken, olaydan sonra tabanca ile kendi başına ateş eden Kalafat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESKİ EŞİ ŞANS ESERİ KURTULDU

Olay, bugün Sinop'un İncedayı Mahallesi 7 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Fatih Kalafat (50), eski eşi Sinem G.’yi evinin çevresinde beklemeye başladı. Bu sırada kadın arkadaşı Ö.T. ile birlikte pazar alışverişinden dönen Sinem G.'ya gören Kalafat, saklandığı arabanın arkasından çıkarak tabanca ile ateş açtı. Sinem G. saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulurken yanında bulunan Ö.T., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevrede panik ve korkuya neden olan saldırıdan sonra Kalafat, kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi.

SALDIRGAN ESKİ KOCA KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ö.T. ile durumu ağır olan Kalafat, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Fatih Kalafat doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.