Putin Afrika'ya tahıl garantisi verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ülkelerine Ukrayna'dan temin edemedikleri tahılı ticari ya da ücretsiz şekilde gönderebilecekleri sözünü verdi.

KAYNAK: AA
Putin Afrika'ya tahıl garantisi verdi

Putin, 27-28 Temmuz'da St. Petersburg'da yapılacak Rusya-Afrika Zirvesi'ne ilişkin yazdığı makalede, ülkesinin tahıl anlaşmasından çekilmesinin Afrika ülkelerini olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

ABD ve Avrupalı iş çevrelerinin tahıl anlaşmasını zenginleşmek için kullandığını ve Ukrayna tahılının yüzde 70'inin yüksek ve üst orta sınıf gelirli ülkelere gittiğini savunan Putin, Etiyopya, Sudan, Somali, Yemen ve Afganistan gibi ülkelerin anlaşma çerçevesinde giden Ukrayna tahılının sadece yüzde 3'ünü aldığını vurguladı.

Putin, ülkesinin bu yıl rekor bir hasat beklediğine değinerek, "Ülkemizin, Ukrayna tahılını hem ticari hem de bedelsiz olarak ikame edebileceğinin güvencesini vermek istiyorum." ifadesini kullandı.

Ülkesinin 2022'de Afrika'ya 11,5 milyon ton tahıl gönderdiğini aktaran Putin, 2023'ün ilk yarısında da 10 milyon ton tahıl gönderdiğini hatırlattı.

Afrika'da 25 ülke, her yıl buğday ithalatının üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana artan gıda fiyatlarından dolayı zor bir dönem geçiren Afrika ülkeleri, iki ülkenin barışması için inisiyatif başlatmıştı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın askıya alınmasını esefle karşıladığını belirterek, tarafları anlaşmayı sürdürmeye çağırmıştı.

Öne Çıkanlar
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Son Haberler
Ebeko Yanardağı’nda patlama Dünya
Ebeko Yanardağı’nda patlama
Son Dakika... Akbelen Ormanı'nda jandarma müdahalesi: Gözaltılar var Güncel
Son Dakika... Akbelen Ormanı'nda jandarma müdahalesi: Gözaltılar var
Katar 6 yıl sonra BAE’ye büyükelçi atadı Dünya
Katar 6 yıl sonra BAE’ye büyükelçi atadı
Türk mitolojisinde Aksaçlı ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Aksaçlı ne anlama geliyor?
Roman Saiss Şenol Güneş'i topa tuttu. Takımdan ayrılık sebebini açıkladı Spor
Roman Saiss Şenol Güneş'i topa tuttu. Takımdan ayrılık sebebini açıkladı
İzmir'de doğal gaz borusu patladı. Baba ve oğlu yaralı Güncel
İzmir'de doğal gaz borusu patladı. Baba ve oğlu yaralı