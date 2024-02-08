Putin Yandex’e çöktü. Gelirin yüzde 95’i Rusya’ya bırakıldı

BBCTürkçe’de yer alan habere göre, Rusya’nın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan Yandex’in çatı şirketi, Rusya’daki operasyonlarını 5,2 milyar dolara satmaya karar verdi. Bu satış, Rusya’nın Ukrayna’yı 2022 yılında işgal etmesinin ardından ülkede gerçekleşen en büyük kurumsal satış olma özelliği taşıyor.

Yandex’in sahibi olan ve genel merkezi Hollanda’da olan YNV adlı şirket, 18 ay süren müzakerelerin ardından Rusya’daki operasyonlarını bir grup Yandex yöneticisine ve Rusya bağlantılı yatırımcılara satmış oldu.

YNV, böylece Yandex’ten gelen gelirinin yüzde 95’ini oluşturan operasyonunu Rusya’ya bırakmış oldu. Müzakerelerde bizzat yer alan Kremlin anlaşmayı olumlu karşıladığını açıkladı.