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Putin kararnameyi imzaladı. O ülkelere yasak getirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmasını yasakladı. Putin kararnameyi imzaladı yasak yürürlülüğe girdi

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 15:04
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Putin’den ‘dost olmayan ülkeler’ için yeni karar. Ruslar dost olmayan ülkelere kara yolunu kapattı

Putin kararnameyi imzaladı. O ülkelere yasak getirildi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarının yasaklanmasına yönelik izin verdi.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hükümeti, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını yasaklayabilecek.

AB ülkeleri, Rusya’nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almışlardı.

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