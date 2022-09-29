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  • Rusya Merkez Bankası Başkanı'nın gizlice Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Kimlerle sessiz sedasız ne görüştü

Rusya Merkez Bankası Başkanı'nın gizlice Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Kimlerle sessiz sedasız ne görüştü

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina Türkiye'yi gizlice ziyaret etti mi? Dünya Gazetesi Yazarı Kerim Ülker bu iddiaya sayfasına taşıdı. Ülker, Rusya Merkez Bankası Başkanı'nın Türkiye'ye sessiz sedasız gelip, görüşmeler yaptığını öne sürdü.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 09:02
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın gizli Türkiye ziyareti. Kimlerle sessiz sedasız ne görüştü

Rusya Merkez Bankası Başkanı'nın gizlice Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Kimlerle sessiz sedasız ne görüştü
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Dünya yazarı Kerim Ülker, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın “gizlice Türkiye’ye gelip bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini” öne sürdü.Ülker'e göre Nabiullina, bu görüşmelerden istediği sonucu alamadı.Çünkü özel bankaların ardından üç kamu bankası daha Rus ödeme sistemi MİR'den çıkış yaptı. 

Ülker, bugünkü köşe yazısında Nabiullina’nın ziyareti hakkında özetle şunları yazdı:

"Sessiz sedasız tabir-i caiz ise gizlice yapılan bu ziyaretin aktörleri ise Rus finans sisteminin tepe isimleriydi. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın da aralarında bulunduğu bir Rus heyeti önce Ankara’ya ardından da İstanbul’a geldi.

Edindiğim bilgilere göre Nabiullina, Türk bankalarının yöneticileriyle görüştü. Ödeme sistemleri konusunda çalışmalar yürütmeye çalıştı. Ancak sonuç beklediği gibi olmadı.

Hatta ziyareti sürecinde tarihi yarımadaya da giden Nabiullina, Rusya’da oldukça popüler olan ünlü bir restoranda da İstanbul’da yaşayan Rus vatandaşlarıyla da görüştü"     

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Maçkalı kalaycı
29.09.2022 10:03
Abd bize prim verseydi. Şimdi ya danışmandık ya da çakma diplomayla 5 maaşlı mūdūrdūk. Adı belli adsız kardeşim.😂😂😂😂😂😂  
 
Abbas
29.09.2022 09:21
Rus haramilerin parasını sizin merkez bankanızda saklayalım demiştir  
 
adsız
29.09.2022 09:15
ABD primmi veriyor size bildirince..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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