Putin'in en çok korktuğu rakibi nasıl öldürüldü? Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk flaş bilgileri aktardı

Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk, YouTube hesabından paylaştığı videoda Rusya’da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Ardan Zentürk, Alexander Navin’in hayatını kaybetmesinin arkasındaki karanlık noktayı anlattı.

"PUTİN'İ OLAĞANÜSTÜ ÜRKÜTTÜ"

İşte Ardan Zentürk’ün o açıklamaları:

“Savaşın tam göbeğinde Ukrayna'da belirli avantajları yakaladığı bir dönemde, Rusya lideri Vladimir Putin ne kadar kendi iç kamuoyuna bu kadar Güvendi ki bu işi yaptı. Çünkü şu anda dünyada hiç kimse büyük bir olasılıkla Putin’in Kendisi de Putin’in, bugüne kadar en çok korktuğu siyasi muhalifi olarak adlandırılan 47 yaşındaki Alexander Navin, kendi başına ve herhangi bir etki olmadan öldüğüne inanmıyor. Tıpkı gibi kısa bir zaman diliminde uçak patlamasında ortadan kaldırıldı İsa biraz zaman alan süreçte özellikle aralık ayı başında başladı. O süreç işte Aralık Ocak Şubat 2 buçuk ay içinde. Vladimir Putin ve Rusya'daki Kremlin’deki rejim bir şahıstan daha Kurtulmuş oldu adı Alexander Naval. Niçin? Çünkü yapılan açıklamada esasında Sibirya tarafında Kuzey Kutup dairesi 80 km mesafedeki bir tür çalışma veya toplama kampına gönderilmişti.

Moskova yakınlarındaki bir hapishaneden birden bir ortadan kayboldu, herkes onu aradı bir ay kadar hiç ses soluk çıkmadı sonra kendisinin öyle bir yerde olduğunu ve buz gibi bir havada yaşamaya başladığını ifade eden bir mesaj aldık kendisinden. Rus yetkililerin anlattığına göre bugün sabah yürüyüşünü yaptıktan hemen sonra ani olarak yere düşmüş bir anda bilincini kaybetmiş ve kendisine yapılan bütün ihtimamlı müdahalelere rağmen hayata mümkün olmamış. O bölgedeki Rus Tıp adamları Tıp Konseyi Alexander Navin, henüz daha belirlenemeyen nedenlerden Hayatını kaybettiğini bize ve dünyaya duyurdu.

"HIZLA YÜKSELEN VE PUTİN'İ ÇOK RAHATSIZ EDEN BİR KARAKTERDİ"

Dimitri Medvedev'in, dillere destan dev yatların perde arkasındaki paraların kimlerden geldiğini tek tek tek anlatan bir karakterdi tutuklanmasından önce doldurmuş olduğu ve ben hapse girersem yayınlayın dediği bütün bu olayları bir daha özetlemiş olduğu videosuna baktım.

Ölümünden sonra 132 milyon kez izlenmiş bir video ile karşılaştım. O yüzden gerçekten enteresan bir durumla karşılaştık niçin özellikle 2011, 2012 yıllarında dev protestoları olağanüstü iyi yöneten bir genç politikacıydı kırsal kesimlere kadar yayılan ve Sen Petersburg’dan Moskova'ya ülkenin bütün önemli kentlerini bloke eden o gösterilerin Rusya lideri Putin ve onun silah arkadaşlarını olağanüstü ürküttüğü herkes biliyordu.

2013 yılında bir gövde gösterisiyle Moskova Belediye Başkan adaylığını kendini gösterdi felaket bir seçim yani. Oylar Sayıldı mı sayılmadı mı ne kadarı sayıldı falan onun bile belli olmadığı bir seçimde bile Rusya Yüksek Seçim Kurulu Navin'in yüzde 27 oy aldığını kabul etmek zorunda kaldı.

Hızla yükselen ve Putin'i çok rahatsız eden bir karakterdi ve 2020'de Rus istihbaratı tarafından bir Orta Asya ziyaretinde zehirlendi hemen uçağa konuldu. Almanya alarma geçti hızla Almanya'ya yetiştirildi kullanılan güçlü zehre rağmen Almanlar genç adamı. Bir yıl gibi bir zaman dilimi içinde özel bir bakımla ayağa kaldırmayı başardılar.

Meşru bir muhalif lider olarak kabul edilen Alexander Navin böyle 47 yaşında bir Kuzey Kutup dairesinde Bence öldürülmesi mutlaka büyük bir gerginliğin patlama noktasına taşıyacaktır.”