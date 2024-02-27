Fransa Türk İttifakına karşı hareketlendi. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk açıkladı

Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk, YouTube hesabından paylaştığı videoda özellikle Türk İttifakına karşı Ermenistan’ın nasıl Fransız silah deposu haline getirildiğini anlattı. Zentürk, Batı’nın Azerbaycan-Ermenistan barışını istemediğini söyledi.

‘BATI TÜRKLERİN KAZANDIĞI SAVAŞI KABULLENEMİYOR’

Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermenilere karşı kazandığı zaferi Batının bir türlü kabullenemediğini ifade eden Ardan Zentürk şu ifadeleri kullandı;

‘‘Azerbaycan Ermenistan arasındaki ilişkilerin inişli çıkışlı bir biçimde fakat mutlaka barışa yönlenmesi yönünde atılan adımlara Batıdan ciddi bir engelleme ile karşı karşıyayız. Batı Türklerin kazandığı bir savaşı kabullenemiyor, içselleştiremiyor. Bunun için de Kıbrıs örneğinde olduğu gibi 50 yıldır Kıbrıs harekatımızı meşru kılacak bir sonucu almamıza izin vermiyorlar.

2020 yılı Azerbaycan Türk ittifakı için yani Türkiye ittifakı için büyük bir zafer yılıydı ve 32 yıllık gayrı meşru işgali Azerbaycan’ın kahraman askerleri sonlandırdı. Devamın Şuşa beyannamesi yayınlandı. Bu beyanname Türkiye ile Azerbaycan’ın bir millet iki devlet anlamındaki kardeşlik ittifakını ilk kez yazılı bir doküman haline getirdi.’’

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN KAFKASLARDA DÜNYAYA MESAJ VERDİ

Usta gazeteci kazanılan zaferden sonra Türkiye ile Azerbaycan’ın tüm dünyaya bir mesaj verdiğini belirtirken,

‘‘Türkiye ile Azerbaycan böylece Kafkasya’dan bütün dünyaya ‘biz bundan sonra böyleyiz’ dediler.

Bu durum Fransa’nın ve ABD’nin kabul edebileceği bir durum değildi. Nitekim Fransa bu bölgede Ermenistan üzerinden acaba yeni bir İsrail tarzı silahlı kuvvetler yaratabilir miyim hayali ile dolandı.

Yani ABD ile Fransa dediler ki bunların tam ortasına İsrail benzeri bil ülke koyalım. Azerbaycan Türkiye ittifakı karşısında durabilirler mi?’’ ifadelerini kullandı.

FRANSA TÜRK İTTİFAKINA KARŞI HAREKETLENDİ

Azerbaycan ile Türkiye’nin ortaklaşa düzenlediği operasyonlar sonrası elde ettikleri zaferi sindiremeyen Batı’nın özellikle de Fransa’nın Türklerin bu ittifakından rahatsız olduğunu ifade eden Zentürk, Ermenistan’a bu ülkeden silah depolandığını söyledi.

Zentürk, ‘‘Paşinyan çıktı dedi ki Ortak Güvenlik Anlaşması ilişkilerimi askıya aldım. Bu açıklamadan sonra Fransa Savunma Bakanı Erivan’a indi. Hem de elinde tek başına çantayla inmedi. Arkasında ciddi bir silahla indi.

İki devlet geçtiğimiz ay da Ermeni ordusunun Fransa tarafından eğitme, donatma ve geliştirme programı çerçevesinde ikili savunma işbirliği imzaladılar. Anlaşmada adeta Fransız savunma sanayi Ermenistan ordusunun emrine verildi.

Erivan’a 250 kilometreden mesafe yaklaşan uçak ve füzeleri tespit edip etkisiz hale getiren hava savunma sistemi kurulacak. Bu konuda resmi bir bilgi yok. Rusya’nın yarım bıraktığı Ermeni ordusunu yapılandırma görevini Fransa üstlenmiş.

Fransız Bakan çıkıp diyor ki, Ermenistan’ın Azerbaycan’dan kaynaklanan ciddi güvenlik problemleri var. Süreç devam ediyor ancak Ermenilerin caydırıcı ve savunmacı bir duruş sergilemesini sağlamak bizim sorumluluğumuzda.

Ermenistan hiçbir kaynaktan elde edilemeyecek, modern silahlara sahip olmayı arzuluyor. Fransa da bunu sağlayarak Ermenistan’ı bu rövanşist yapıya döndürebilecek bir yapılanmanın peşine düşmüş durumda’’ dedi.

‘BATI ÇATIŞMANIN OLMASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR’

Bölgede çatışmaların devam etmesi için Fransa'nın elinden geleni yaptığını söyleyen Ardan Zentürk, ''Fransa bütün heyetiyle geldi. Fransız savunma sanayisinin bütün önde gelen CEO’ları Ermenistan’ın NATO tarzı bir orduya sahip olması için duruma el koydu.

Adamlar da uyandı. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetler arasındaki işbirliğinden Rusya da rahatsız. Azerbaycan ordusu NATO kalibresine yükselmiş durumda. Bu seviyelere öyle kolay çıkamazsın. Bu kalibre Türkiye sayesinde kazanıldı.

Ermenistan da aynı kalibreye yükselmek istiyor. Şu anda Batı Kafkasya’da sıcak bir iklimin, bir çatışmanın olması için elinden geleni yapıyor.'' dedi.