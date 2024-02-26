Helikopterle Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun infazındaki ince detay. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk açıkladı

Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk, YouTube hesabından paylaştığı videoda Rusya'ya ihanet ederek helikopterle Ukrayna'ya kaçan daha sonra da İspanya'da öldürülen pilot hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Putin'in sert karakteriyle ilgili yorumlarda bulunan Zentürk şu ifadeleri kullandı:

''Vladimir Putin'in oluşturduğu karakter her geçen gün biraz daha yeni boyutlarıyla netleşiyor. Rusya'yı 20 küsur yıldır otokratik, antidemokratik bir kimlikle yönettiğini hepimizin bildiği bir karakter. Fakat son dönemde özellikle Ukrayna savaşıyla beraber sergilediği genel görüntü onunla ilgili görüşlerimizin biraz daha berraklaşmasına neden oluyor.''

‘PUTİN KOLAY ÖLDÜRÜYOR’

Putin'in Ukrayna ile gerçekleştirilen savaşta on binlerce kişinin ölümüne rağmen bundan hiç etkilenmediği ve hala kolayca insan öldürtebildiği yorumlarını yapan Ardan Zentürk,

''Çünkü kolay öldürüyor. Yani hem öldürüyor hem öldürtüyor. Öyle bir karakteri var Putin’in. Öyle her Devlet adamının elini altına sokabileceği bir karakter değil. Mesela şu anda 55.000 Rus genci ya öldü ya yaralandı bunlardan 55 bininin kesin öldüğü söyleniyor. 300.000 de yaralı var.

Putin bundan etkilenmiyor. Yani bir o kadar da öbür taraftan ölmüş ve yaralanmış şehirler yıkılmış. Ama bu karakter zaten 20 yüzyılın sonlarında, Çeçen harbi sırasında Grozni’den yapılanlardan belli.

Tabii insanlar zaman içinde devlet adamları bir şeyler yapıp sonradan normale geçince kolay unutabiliyor. İşte böyle bir karakterle karşı karşıyayız'' dedi.

‘PRİGOJİN KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞINCA YOK ETTİ’

Yakın geçmişte en yakınında bulunan Prigojin'in de kırmızı çizgiyi aştığında nasıl gözden çıkarılabileceğini söyleyen usta gazeteci, muhalif Navalni'nin de ölüm sürecini şu ifadelerle değerlendirdi;

''Prigojin Putin'in en yakın adamıydı. Yemeğini, tabağını emanet ettiği bir adamdı ama ne zaman ki kırmızı çizgiyi aştı en güvendiği komutanlarıyla beraber bir uçaktaki patlamayla yok olup gitti.

Navali yıllardır Putin'i meşgul eden bir muhalifi ve o muhalif şimdi yok edildi. Bütün dünya diyor ki o muhalife ne oldu? Bana ne diyor böyle bir karakter. Rusya 1 kanalında bir Rus meslektaşla yaptığı keyifli bir sohbet var. Rus meslektaş bir gazeteci olarak diyor ki hiç mi affınız yok? Putin diyor ki ‘hayır’!

Ben esasında birçok şeyi rahatlıkla hoş görüyorum diyor, yani benim öyle çok katı bir karakterim yok diyor. Gazeteci neyi affedemezsin diyor? O da diyor ki ihaneti!

Şimdi bakıyorum ihanet olarak gördüğü her davranışı sergileyeni gerçekten yok ediyor. Mesela bir dönem büyük Petrol şirketleri sahipleri veyahut savunma sanayi şirketlerinin sahipleri orada burada öldüler. Bir ara yine Finans dünyasından bazı Ruslar apartmanlarının balkonlarından düştüler.

Demek ki yapılan bir işi ihanet olarak görüp ona göre reaksiyonunu sergileyen bir yönetim anlayışı var. Bu onu gösteriyor.''

İSPANYA’DA ÖLDÜRÜLEN HELİKOPTER PİLOTU HAKKINDA KONUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İspanya'da sır bir şekilde cesedi bulunan, Rusya'ya ihanet eden pilot hakkında da konuşan Zentürk,

''13 Şubat 2024 İspanya’nın bir şehrinde bir ceset bulundu. İspanyol polisinin yaptığı ilk araştırmalarda 33 yaşında bir Ukrayna vatandaşına ait olduğu ifade edilen bir cesedin üzerinde 12'ye yakın mermi izi vardı.

Ceset zor teşhis edileceği için parmak izine başvuruldu ve bu parmak izi büyük bir sürprizi ortaya çıkardı. O sürpriz 9 Ağustos 2023 günü havalandığı Rus hava üssünden iki mürettebatla beraber kaçan bir Rus pilot Kuzmova aitti. Rus pilot 9 Ağustos 2023 günü Ukrayna sınırını geçmiş ve Ukrayna istihbaratıyla daha önce kararlaştırılmış bir noktaya inmişti. Rusların Gözü gibi korudukları Mİ8 tipi bir helikopterle beraber Ukrayna’ya iltica etmişti.

Hatta o iltica sırasında kendisine direnmeye çalışan fakat helikopteri yönetme kabiliyetleri olmadığı için uçuşuna izin vermek zorunda kalan iki Rus mürettebat helikopter iner inmez ters yöne doğru kaçmaya çalışırken Ukrayna güçleri tarafından da öldürüldüler.

Rus istihbarat göre bu bir senaryo. Pilotun bu iki mürettebatı kendisinin öldürdüğü yönünde fazlaca bilgi sunuldu Ruslar tarafından. Bu büyük bir ihanet'' ifadelerini kullandı.

‘İSTİHBARATTA BİR KURAL VARDIR: KADINI VEYA PARAYI TAKİP ET’

Rus pilotun ülkesine ihanetini 15 Temmuz'da Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülere benzeten Zentürk, İspanya'da öldürülen pilotun infazındaki ince detayı da anlattı. İstihbaratta geçerli bir kural olan 'Kadını veya parayı takip' et yöntemiyle Rus pilotun izinin nasıl bulunduğunu aktaran Zentürk;

''Bizim FETÖ’cülerin kaçması gibi. Hani 15 Temmuz sonuçsuz kalınca bir helikoptere binip Yunanistan'a kaçtılar ya 67 tanesi. Bu Ruslar için onlardan daha büyük bir ihanet. Onlar hiç değilse paçalarını kurtarmaya çalıştılar.

Bu savaş görevi verilmiş bir pilotun düşman saflarına katılması böyle bir durum. Ukrayna İstihbarat Servisi başkanı şöyle açıklama yapmıştı: Aylar süren bir hazırlık yaptık. Kendisi bizimle temasa geçti. Biz onun önce en yakın aile fertlerinin Rusya'dan çıkmasını sağladık ve kendisine bir helikopterle buraya iltica etmesi halinde kendisine tazminat ödeyeceğimizi, hayatını garanti edeceğimizi, yeni bir kimlik çıkacağımızı ifade ettik demişti.

Gerçekten öyle de yaptılar, adamı aldılar, yeni bir kimlik çıkardılar, parasını cebine koydular, ailesiyle buluşturdular. Sonra adam kayboldu. Meğerse İspanya'ya gitmiş. Demek ki Rus istihbaratı onun kimliği değişse de telefonu değişse de kimseyle temas etmese de nereye gittiğini şu veya bu şekilde öğrenmiş.

Rus Dış İstihbarat Başkanı diyor ki zaten bir haindi. Kirli ve berbat bir suç işledi dedi. Ancak biz öldürdük demedi. Ukrayna yetkilileri ise bildiğimiz kadarıyla eski sevgilisini yanına çağırmış, bu da onun sonu olmuş diyor. Tabii istihbaratta bir kural vardır: Kadını veya parayı takip et diye. Yani kadını takip ederseniz adama ulaşırsınız, parayı takip ederseniz yine adama ulaşırsınız'' ifadelerini kullandı.

'İSTİHBARAT ESKİ SEVGİLİYİ TAKİP ETMİŞ'

Anladığım kadarıyla Rus istihbaratı eski sevgiliyi takip etmiş ve İspanya da bunu halletmiş. Bir ülkenin evlatları savaş halindeki ülkelerine bu şekliyle ihanet etmemeli. Rusların yaptığı bütün hainlere de bir örnektir. Ruslar asırlardır bu güçlü yapılarını da haini cezalandırmayla koruyabiliyor. Hain haindir Rus olsun Ukraynalı olsun.''