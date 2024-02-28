Rusya – NATO savaşı ne zaman çıkacak? Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk açıkladı

Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk, YouTube hesabından paylaştığı videoda Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş hakkında analizlerde bulundu. Zentürk, Batılı liderlerin ikili anlaşmalar çerçevesinde Ukrayna’ya asker göndermesinin olası bir durum olduğunu ve Kremlin’in buna şiddetle karşılık vereceğini söyledi.

'G7 ÜLKELERİ UKRAYNA İLE İKİLİ ANLAŞMA İMZALADI'

Rusya ile devam eden savaşta G7 ülkelerinin Ukrayna ile ikili anlaşmalar imzaladığını ifade eden Zentürk,

‘‘G7, yani dünyanın en zengin 7 devletinin liderlerinin son zirvesinde varılmış olan anlaşma çerçevesinde Japonya, Kanada, İngiltere, Fransa tek tek Ukrayna ile masaya oturarak ikili savunma işbirliği anlaşması imzaladı.

Ukrayna Savaşı NATO kontrolünde devam eden bir kimlik taşıyor. Yani Amerikan liderliğindeki NATO müttefikleri Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa belirli bir koordinasyon içinde bu işi yürütüyorlar’’ dedi.

''NATO KARARGAHINA GEÇTİLER''

Zentürk, Ukrayna’ya destek veren ülkelerin görüşmelerini Almanya’daki ABD üssünden Brüksel’deki NATO karagahına taşıdığını aktarırken;

‘‘Bugüne kadar özellikle Almanya'daki Reinstein Amerikan Hava Üssü’nde toplanan 50 kadar ülkenin yetkilileri Ukrayna'ya devam edecek olan askeri yardımla ilgili birçok anlaşmaya imza attılar. Fakat son dönemde Ukrayna'nın ihtiyaçları ve özellikle Rusya'nın cephede göstermekte olduğu inisiyatif çerçevesinde bazı toplantıların Brüksel'e, yani doğrudan doğruya NATO karargahına, geçtiği görüldü.

Dimitri Peskov o günlerde yaptığı açıklamada ‘Bütün bu çalışmalar devam ederse doğrudan NATO'yu hedef almak zorunda kalabiliriz’ diye bir açıklaması bulundu’’ ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA ORDUSU BİTMİŞ VAZİYETTE'

Rusya’nın saldırılarına karşı Ukrayna ordusunun bitik bir vaziyette olduğunu aktaran deneyimli gazeteci, Rusya baskısının giderek arttığını aktardı.

''Rusya'nın özellikle Amerikan Kongresi'nde yaşanılan iç politik çekişmeler çerçevesinde Amerikan yardımının Ocak ayının başından bu yana, tam 2 aydır, Ukrayna'ya ulaşmaması nedeniyle kazanmakta olduğu yeni alanlar terk edildi. Ukrayna ordusu Rus ordusuna karşı korunamaz, bitmiş vaziyette.

Durumun Rusya'nın giderek artan bir baskısına dönüşmesi nedeniyle ortaya çıkan Tablo NATO'yu bu işe karıştırmadan acaba Avrupalı ordular nasıl Ukrayna ordusuna destek olabilir?

Çünkü Ukrayna ordusuna sevk edilecek birçok yeni savaş sisteminin kullanımı için eğitim süresi artık Ukrayna'da yaşanılan gelişmeler çerçevesinde pek yok. Yani önümüzde bir 6 ay yok. Eğitim için zaman yok. Bunu Rusya da görüyor.

Batı’dan Ukrayna topraklarına iletilecek uzun ve orta menzilli füze sistemleri, hava savunma sistemleri, F16'lar Rusya ile olan dengeleri daha net bir şekilde ortadan kaldıracak. Bu sistemler belirli tugaylar tarafından kullanılmak zorunda.''

'RUSYA, NATO İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK'

Rus ordusunun Ukrayna’nın ciddi bir bölümünü aldığını ifade eden Zentürk, Batı’nın ve NATO birliklerinin Ukrayna’ya yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini ve bu sebeple yakın gelecekte Rusya-NATO çatışmalarının yaşanacağını söyledi.

Zentürk, ‘‘Hikaye buradan başlıyor. Çünkü şöyle bir tehlikeli durum var. Rusya şu anda Ukrayna'nın Kırım dahil % 11'ini almış olmaktan memnun. Rusya durmak istiyor ama Batı Rusya'nın bu duruşundan memnun değil. Kaybetmiş bir Rusya için mücadele ediyor. Bu ister istemez NATO ile Rusya'yı yarın çok yakın bir zamanda askeri açıdan doğrudan karşı karşıya getirecek bir zemindir.

Nitekim 26 Şubat 2024 Dün Paris'te Kıta Liderleri Zirvesi yapıldı. Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde, Macron dedi ki ‘Avrupa liderleri Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş ölçekte büyük ve çok hızlı askeri yardım gönderme kararı aldı’. Bu karar çok geniş tabanlı bir uzlaşmayla alındı’’ dedi.

'UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEYİ PLANLIYORUZ'

''Orta ve uzun menzilli füzeler, başta Kiev'in topraklarındaki Rus işgalini sonlandırmak için ihtiyaç duyduğu bütün ürünler hemen aktarılacak. Şu an için Ukrayna'ya asker sevkiyatı ile ilgili bir uzlaşma yok fakat Rusya'ya karşı bir zafere ulaşılması için de hiçbir seçenek devre dışı bırakılmamış. Yani bu şu demek; ‘Ukrayna'ya asker göndermeyi planlıyoruz’.

Kendi kazdıkları bir kuyu var. Ukrayna ordusuna adam gibi yardım yapsalardı Ukrayna ordusu Rus ordusunu nasıl ilk başta yendiyse şimdi de yenebilir. Ancak hem Ukrayna ordusunu elden ayaktan düşür hem de Rus ilerlemesi karşısında kendi ordunu Ukrayna topraklarına sokma planlamaları yap. Hikaye bu.

Peskov çıktı dedi ki, ‘Bazı NATO ülkelerinin günün ihtiyaçları doğrultusunda tugaylarını Ukrayna'ya göndermeye hazırlanmaları yeni bir durumdur. Bu durumda NATO ile topyekün bir savaşın ihtimal dahilinde değil kesinlikle gerçekleşeceğini söylemeliyim’.

Yani siz oraya asker soktuğunuz an ‘Ukrayna ile ikili askeri işbirliği çerçevesinde yaptım dinlemiyorum’ diyor. Yani senin ikili askeri işbirliği çerçevesinde oraya NATO askerini sokman benim için NATO ile çatışma demektir diyor.''

'RUSYA BİRAZ DAHA İLERLEYİNCE NATO OPERASYON YAPACAK'

Rusya’nın Ukrayna’da biraz daha ilerlemesi sonucunda NATO’nun operasyon yapacağını ifade eden usta gazeteci şu ifadeleri kullandı;

‘‘Çek Başbakan Peter Fiola, Polonya Başbakanı Donald Tusk dediler ki ‘böyle bir hazırlığımız yok, umarım böyle bir sevkiyat yapmak zorunda kalmayız’. Yani çok sıkışırsa yapacağız demektir bu. Kesin yapacaklar. Rusya biraz daha ilerlesin kesin yapacaklar.

NATO üyeleri 2014'ten bu yana Ukrayna'ya en geniş şekilde destek oluyorlar. Bu destek kuşkusuz artarak sürecektir. Bu aşamada Ukrayna'ya NATO ordusu gönderme planı bulunmamaktadır. Demek ki bir aşaması var bunun. Zelenskiy, ‘bütün liderlerin bir tek konuda anlaşması gerekiyor. Rusya liderine hiçbir hedefine ulaşamayacağını göstermeliyiz. Bu saldırgan politikasının bedelini ödeyeceğini ve başka uluslara benzer saldırılar yapamayacağını bilmeli’ dedi.

Anladığım kadarıyla yeni bir sürece giriyoruz. Yani Ukrayna topraklarında Rusya’yla doğrudan bir bilek güreşine gidiliyor. Oraya doğru ilerliyoruz. Bütün göstergeler bunu gösteriyor.’’