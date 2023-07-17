Putin’in kararı ABD’de panik havası yarattı: "Dünyanın dört bir yanındaki insanlara zarar verecektir"

Ukrayna limanlarından hububat ihracı Rusya'nın işgali ile durdurulmuş Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşması sonrasında ihracat tekrar başlamıştı.

Bugün süresi sona eren Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını uzatmak için herhangi bir neden olmadığını savunan Kremlin, anlaşmanın durdurulduğunu duyurdu.

"MİLYONLARCA SAVUNMASIZ İNSANA ZARAR VERECECEK"

Rusya'nın kararına Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının gıda güvensizliğini daha da kötüleştireceğini ve dünya çapında milyonlarca savunmasız insana zarar vereceğini kaydeden Hodge, "Girişim, Rusya'nın Ukrayna'yı acımasız ve nedensiz işgalinin sonucu olarak yükselen gıda fiyatlarının düşürülmesine yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Hodge, tahıl girişimi sayesinde sevk edilen 32 milyon metrik ton tahıl ve gıda maddesinin yarısından fazlasının, dünyanın gıda açısından en güvensiz bölgelerinden bazıları dahil, gelişmekte olan ülkelere gittiğine dikkati çekti.

"RUSYA'YI KARARINDAN DERHAL DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Girişim kapsamındaki her sevkiyatın gıda fiyatlarının düşmesini sağlayarak fakir ülkelere katkı sağladığını vurgulayan Hodge, şöyle devam etti:

"Bu tahılın pazarlara girmesini engellemek, dünyanın dört bir yanındaki insanlara zarar verecektir. Gerçekten de Rusya'nın girişime katılımını askıya almasının bir sonucu olarak küresel buğday fiyatlarında şimdiden bir artış görüyoruz. Rusya'yı kararından derhal dönmeye çağırıyoruz."

"TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI FİİLEN SON BULDU"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.