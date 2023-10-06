Putin'in NATO planı belli oldu

Putin, NATO genişlemesine ve Batı'nın 'cepheleştirici' siyasetine karşı Çin ile iş birliğini artıracaklarını söyledi.

KAYNAK: AA
Putin'in NATO planı belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin işbirliğinin "küresel istikrarın önemli faktörü" olduğunu belirterek, Moskova'nın Batı'nın 'cepheleştirici' siyasetine karşı Pekin ile güvenlik ve ekonomi alanında işbirliğini artıracağını bildirdi.

Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Putin, ABD'nin Çin'e yönelik politikasının, Pekin'in büyüyen gücünden kaynaklanan "jeopolitik korkulara" dayandığını öne sürdü.

Batı'nın hegemonyasını sürdürmek için bloklar oluşturma çabasının dünya barışını tehdit ettiği değerlendirmesine bulunan Putin, "Rusya ve Çin arasındaki işbirliği, tabii ki dünyada önemli bir istikrar faktörü işlevi görüyor" dedi.

"BATI DAİMA BİR DÜŞMANA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Putin, Rusya-Çin işbirliğinin diğer ülkelerin faydasını gözettiğini, ABD öncülüğündeki Batı ittifakının ise diğerlerini kendi belirlediği 'normlara ve kurallara' uymaya zorladığını savunarak, "Onlar, Batılı seçkinlerin söylediklerini körü körüne izlemeye istekli olmayan herkesten 'düşman imgesi' yaratıyor. Batı, daima bir düşmana ihtiyaç duyuyor ki onunla savaşmak gerekçesiyle zorba eylemlerini ve genişleme siyasetini meşrulaştırabilsin. Rusya ve Çin gibi ülkeler bunun için hedefe konuluyor" diye konuştu.

"NATO GENİŞLEMESİNE KARŞI ÇİN İLE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Rusya'nın NATO genişlemesine karşı Çin ile işbirliğini geliştireceğini vurgulayan Putin, "Batılı ülkelerin ve özellikle ABD'nin NATO'nun sınırlarını Rusya Federasyonu topraklarına doğru genişletme arzusu, Ukrayna'daki krizi yaratmasının ve tahrik etmesinin en önemli sebeplerinden biriydi. Şimdi aynısını Doğu'da (Asya) yapıyorlar, farklı kapalı askeri gruplar oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.

Putin, Moskova ile Pekin arasında ekonomik işbirliğini de geliştireceklerini, Çin öncülüğündeki Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki projeler ile Rusya'nın öncülüğündeki Avrasya Ekonomik Topluluğunun altyapı ağları arasında sinerji yaratarak yeni lojistik rotaları oluşturacaklarını vurguladı.

BRICS TOPLULUĞU GENİŞLİYOR

Rusya-Çin işbirliğinin, iki ülke ve dünyadaki ortakları adına olumlu sonuçlar üretmeye odaklandığının altını çizen Putin, iki ülkenin üyesi olduğu BRICS topluluğunun yeni genişleme adımına ilişkin, "Bu çok önemli bir gelişme. Dünyada otoritenin gelişimine ve ülkelerin kendilerini zorlamayan, dayatmada bulunmayan bir işbirliği formatına katılma arzusuna tanıklık ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

BRICS grubu ülkeleri, bu yıl temmuzda Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen zirvede, Arjantin, Etiyopya, İran, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu 6 ülkeyi üyeliğe davet etmişti.

PUTİN ÇİN'İ ZİYARET EDECEK

Putin, bu ay Çin'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Forumu için Pekin'i ziyaret edecek. Bu, Rus liderin Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Çin'e yaptığı ilk ziyaret olacak.

Putin, en son Şubat 2021'de, Ukrayna Savaşı'nın başlamasının hemen öncesinde, Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları sırasında Çin'i ziyaret etmişti.

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