Putin’in paralı ordusu Wagner’in lideri: Ukrayna’da artık tutsak almayacağız, herkesi öldüreceğiz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde aktif görev alan paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, savaşçılarının artık Bakmut'ta tutsak almayacağını ve "düşman" askerlerini öldüreceğini bildirdi.

Prigojin, açıklamayı Telegram sayfasında Ukraynalı askerlerin bir Rus savaş tutsağını infaz ettiklerini gösterdiği iddia edilen bir videoya karşılık yaptı. Videonun nereden geldiği veya teyitli olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

T24’ün derlediği habere göre, Prigojin, pazar günü paylaştığı ses kaydında, "Savaş alanındaki herkesi öldüreceğiz. Daha fazla savaş tutsağı almayacağız" dedi.

"Ukraynalılar tarafından vurulan adamımızın ismini bilmiyoruz" diyen Prigojin, uluslararası hukuka göre savaş tutsaklarına, "bakılması ve canlarının yakılmaması gerektiğini" belirtti

Wagner lideri, "grubu uluslararası hukuku ihlal etmediği için tüm askerleri savaş alanında öldüreceklerini" ifade etti.