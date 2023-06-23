Rusya'da darbe girişimi: Paralı asker grubu Wagner, Rus ordusuna baş kaldırdı

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin, Rus ordusunun liderlerini grubun kamplarını vurma emri verdiğini ve çok sayıda Wagner savaşçısını öldürdüğünü iddia etti.

Son dönemlerde Rusya Savunma Bakanlığı'na karşı açıklamalarda bulunan Wagner lideri, Rusya ordusunun liderlerine karşı alışılmışın dışında bir açıklama yaparak onları "durduracağını" söyledi ve Rus vatandaşlarından sakin kalmasını istedi.

T24'ün aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gelişmelerden haberdar olduğunu" ve "gerekli tüm önlemlerin alınacağını" vurguladı.

Rusya'nın kamu yayıncısı RIA Novosti'ye göre Federal Güvenlik Ajansı, silahlı ayaklanma başlattığı gerekçesiyle bir ceza soruşturması başlattı.

Sözcüleri tarafından yayınlanan ses kaydında Prigojin, "Savunma Bakanlığı'na taviz vermeye hazırdık, silahlarımızı bırakacaktık. Bugün verilen sözlerin bozulduğunu görüyoruz. Kamplarımıza füze saldırıları yaptılar" dedi.

Prigojin, "Wagner'in komutanlar konseyi bir karar verdi. Bu ülkenin ordusunun getirdiği kötülük durdurulmak zorunda" dedi ve Ruslara karşı "kendilerine direnmeme" çağrısı yaptı. Wagner lideri, "Biz 25 bin kişiyiz, ve bu ülkede neden tamamıyla kanun tanımazlık olduğuna bir bakacağız" dedi.

"Biz darbe yapmıyoruz" diyen Prigojin, "Bir adalet yürüyüşü yapıyoruz. Hamlelerimiz sıradan Rus askerlerini tehlikeye atmıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Prigojin'in açıklamaları gerçeklikle uyuşmuyor" dedi.

Vyorsyka'nın haberine göre cuma günü Wagner üyeleri yakınlarını arayıp Prigojin'in açıklamalarından önce kendilerine veda etti.