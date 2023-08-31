Putin'in Prigojin'in cesedine son kez böyle baktığı iddia edilmişti. Gerçek bambaşka çıktı

Rus paralı asker grubu Wagner'in basın servisi, içerisinde bulunduğu özel jet Moskova yakınlarında düşen liderleri Yevgeni Prigojin’in St Petersburg’daki kamuya kapalı bir cenaze töreniyle defnedildiğini bildirdi.

Törenin "kapalı formatta" düzenlendiği ve "veda etmek isteyenlerin (şehirdeki) Porokhovskoye Mezarlığı’nı ziyaret edebileceği" belirtildi.

“ORADA BULUNMASI ÖNGÖRÜLMÜYOR" DENİLMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Prigojin’in cenaze törenine ilişkin kararların akrabaları tarafından alındığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in törene katılmayacağını söylemişti. Putin'in cenazeye katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Peskov, "Devlet başkanının orada bulunması öngörülmüyor" demişti.

YÜZÜNE SON KEZ BAKTI

Ancak özellikle sosyal medyada yayılan bilgilere göre Putin cenaze törenine katılarak aylar önce Moskova’ya yürüyüp kendisini koltuğundan indirmek isteyen Prigojin’in yüzüne son kez baktığı iddia edildi.

OLAY BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak iddiaların asılsız olduğu çok geç olmadan ortaya çıktı. Sosyal medyada ‘Putin, Progojin’in cenaze törenine katıldı’ diye servis edilen görüntülerin Putin'in eski judo antrenörü Anatoly Rakhlin'in 2013'teki cenazesinden olduğu ortaya çıktı.