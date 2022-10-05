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Putin'in kısmi seferberlik kararı ardından orduya katılan kişi sayısı açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşı nedeniyle kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından 300 bin yedek asker orduya çağırılmıştı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 01:48
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Putinin savunma bakanı Şoygu seferberlik kararı ardından orduya katılan kişi sayısını açıkladı

Putin'in kısmi seferberlik kararı ardından orduya katılan kişi sayısı açıklandı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik süreciyle ilgili son durumu kamuoyuna aktardı. Şoygu, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın, 21 Eylül’de açıkladığı karar doğrultusunda ülkemizde kısmi seferberlik uygulanıyor. Rusya ordusuna bugün itibarıyla 200 bini aşkın kişi alındı" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMELİ"

Birliklerine teslim olan askerlerin silahlı ve teorik eğitimlerden de geçirildiğini bildiren Şoygu, "Askerler eğitimlerin ardından görev yerlerine gönderilmelidir. Ayrıca askerlerin çatışma durumlarına çabuk adaptasyonu için tecrübeli subaylar kontrolünde eğitimlere katılması gerekir" dedi.

Şoygu, sağlık görevlilerinin, kronik rahatsızlığı bulunan ve çok çocuklu erkeklerin orduya davet edilmemesi konusunda da talimat vererek sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

 

 

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