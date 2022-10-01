Putin kısmi seferberlik imzasını atmıştı. Türkler de savaşmaya gidecek

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Bloomberg HT canlı yayınında, Rusya’da bulunan Türk işçilerinin, Rusya’daki seferberlik kararından nasıl etkileneceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eren, “Türk vatandaşlarımızın uzun süre Rusya’da çalışanların bir kısmı Ruslarla evlenmiş durumdalar. Kendilerine Rus pasaportu da verilmiş. Onların da askere alınma ihtimali var gibi gözüküyor. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığımızın desteğiyle yanlış anlamaları çözmeye çalışıyoruz” dedi.

"VATANDAŞLIĞI OLMAYANLAR İÇİN SORUN YOK"

Rus vatandaşlığı ile ilişkisi olmayan Türk çalışanlarının, seferberlik ile ilgili bir sorun yaşamayacağını belirten Eren, “Rus vatandaşlığı ile ilişkisi olmayan çalışanlarımız açısından bir sorun yok. Sorun olma ihtimali de yok. Fakat bazı firmalarımızda, kendilerinde uzun süre çalışan Rus yöneticiler, Rus mühendisler var. Onların askere alınma süreci var. Dolayısıyla böyle bir eleman kaybı gibi bir süreç yaşayacağız“ diye konuştu.

Eleman kaybına dair sorulara Eren şu cevabı verdi:

“Rusya’da iş yapan firmalarımız Türkiye’nin önde gelen önemli firmaları. Şu anda maalesef Rusya’da çalıştırılan insan sayısının yüzde 15’inden azı Türk. Bunlar da daha çok beyaz yaka dediğimiz yönetim seviyesindeki kişiler.

Diğer çalışan işçilerimizin çoğunluğu Uzak Doğu’dan, Vietnam’dan, Filipinler’den, Bangladeş’den gelmiş çalışanlar ve Rus yerli çalışanlarıydı. Bu işçi seviyesindeki değişimde eğer askere alınan Rusların yerine Uzak Doğu’dan da Türkiye’den de eleman aktarmak mümkün.”