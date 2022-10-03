Putin ilhak kararı aldı. Dokuz NATO üyesi ülke harekete geçti

Söz konusu ülkelerin, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekledikleri ifade edilen bildiride, Rusya'nın işgal ettiği topraklardan hemen çekilmesi talep edilirken, üye ülkelerin Kiev yönetimine askeri yardımları artırması istendi.
Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya’nın hazırladığı ortak bildiride, bütün NATO üyesi ülkelerin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yardım etmesi talep edildi.
NATO'YA HIZLANDIRILMIŞ KATILIM BAŞVURUSUNU İMZALAMIŞTI
Rusya, 30 Eylül'de Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de yasa dışı ilhak etmiş, bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesinin NATO’ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalamıştı. AA
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