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Putin ilhak kararı aldı. Dokuz NATO üyesi ülke harekete geçti

Rusya’da Putin'in imzasıyla birlikte Ukrayna’da dört bölgeyi yasa dışı bir şekilde ilhak etmesiyle birlikte, 9 NATO üyesi ülke, Kiev yönetimine askeri yardım çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 00:47
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Putin ilhak kararı aldı dokuz NATO üyesi ülke tepki gösterdi

Putin ilhak kararı aldı. Dokuz NATO üyesi ülke harekete geçti
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Söz konusu ülkelerin, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekledikleri ifade edilen bildiride, Rusya'nın işgal ettiği topraklardan hemen çekilmesi talep edilirken, üye ülkelerin Kiev yönetimine askeri yardımları artırması istendi.

Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya’nın hazırladığı ortak bildiride, bütün NATO üyesi ülkelerin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yardım etmesi talep edildi.

NATO'YA HIZLANDIRILMIŞ KATILIM BAŞVURUSUNU İMZALAMIŞTI

Rusya, 30 Eylül'de Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de yasa dışı ilhak etmiş, bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesinin NATO’ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalamıştı. AA

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