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Putin seferberlik kararı verince Rus rap şarkıcısı intihar etti

"Walkie" adıyla tanınan rap sanatçısı Ivan Vitalievich Petunin, Putin'in seferberlik kararına tepki gösterdiği bir video yayınlayarak intihar etti. Petunin videoda "Herhangi bir ideal veya kişi uğruna kimseyi öldürmek istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 12:30
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Rusya Devlet Başkanı Putin' seferberlik kararı alınca Rus şarkıcı intihar ederek hayatına son verdi

Putin seferberlik kararı verince Rus rap şarkıcısı intihar etti
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Kısmi seferberliğin ilan edildiği Rusya'da rap şarkıcısı Ivan Vitalievich Petunin, savaşmak üzere askere alınmamak için arkasında bir video bırakarak intihar etti.

'Walkie' adıyla tanınan rapçi, "Kimseyi öldürmek istemiyorum" dedi. Petunin'in Rusya'nın güneyindeki Krasnodar kentinde intihar ettiği düşünülüyor.

VİDEO KISA KISA SÜREDE VİRAL OLDU

27 yaşındaki Walkie'nin son olarak Telegram kanalından bir video yayınladığı ve 'herhangi bir ideal veya kişi uğruna kimseyi öldürmek istemediğini' söylediği görüntüler kısa sürede viral oldu. 'Walkie'nin cesedi, Congressnaya Caddesi'ndeki yüksek bir binanın yakınında bulundu.

"BU VİDEOYU İZLİYORSANIZ ARTIK HAYATTA DEĞİLİM"

Daha önce Rus ordusunda görev yapan Walkie, yayınladığı videoda şunları söyledi: "Bu videoyu izliyorsanız, artık hayatta değilim. Cinayetin günahını ruhuma alamam ve almak da istemiyorum. Herhangi bir ideal için öldürmeye hazır değilim."

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