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Zelenski imzayı attı tüm kapılar kapandı

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'da seferberlik ilan edilmesinin ardından imzaladığı kararnameyle, Rusya lideri Putin ile savaşı müzakere etmenin "imkânsız" olduğunu onayladı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 17:35
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Zelenski attığı imza sonrası Putin ile müzakerenin yollarını kapattı

Zelenski imzayı attı tüm kapılar kapandı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin hazırladığı kararnameye imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenski'nin ilgili kararı imzaladığı ve Rusya'nın, Ukrayna'nın topraklarını ilhak etmesine karşı alınacak tedbir maddelerini içeren; Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin 30 Eylül'de hazırladığı kararnamenin yürürlüğe girdiği bildirildi.

“PUTİN İLE MÜZAKERE YAPILAMAZ”

Kararnamenin ilk paragrafında, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapılamaz" ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarından geri çekilmesi için gereken adımların atılması, Rus askeri saldırılarının püskürtülmesi, Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi, ordunun daha fazla eğitim alması, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve savunma imkânlarının artması için uluslararası desteğin sağlanması gibi alınacak tedbirleri içeren kararnamede, şunlar da kaydedildi:

"Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna Verkhovna Rada (Meclis) Başkanı ve Ukrayna Başbakanı'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) ortak başvuru metni onaylanmalıdır."

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