Putin'in yeni sevgilisi ortaya çıktı. Lakabı Barbie

Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.

Putin’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Ukrayna medyasına göre, Putin'in "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina ile aşk yaşıyor. Putin'in 2 çocuk sahibi olduğu öne sürülen Kabaeva ile arasının son dönemde bozuk olduğu iddia edildi.

Rus liderin 39 yaşındaki Mizulina ile birlikte olduğuna dair haberler ortaya çıktı. Play Video

Mizulina'nın ülkedeki savaş karşıtlarını bastırmak için mücadele veren ve LGBT karşıtlarının da destekçisi olduğu biliniyor.

Mizulina'nın bir evdeki duvara graffiti çizdiği görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.