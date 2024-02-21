Putin'in yeni sevgilisi ortaya çıktı. Lakabı Barbie

Kaynak: Haber Merkezi
Putin'in yeni sevgilisi ortaya çıktı. Lakabı Barbie
Rusya Devlet Başkanı Putin’in yeni sevgilisinin "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina olduğu iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.

Putin’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Ukrayna medyasına göre, Putin'in "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina ile aşk yaşıyor. Putin'in 2 çocuk sahibi olduğu öne sürülen Kabaeva ile arasının son dönemde bozuk olduğu iddia edildi.

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Rus liderin 39 yaşındaki Mizulina ile birlikte olduğuna dair haberler ortaya çıktı. Play Video

Mizulina'nın ülkedeki savaş karşıtlarını bastırmak için mücadele veren ve LGBT karşıtlarının da destekçisi olduğu biliniyor.

Mizulina'nın bir evdeki duvara graffiti çizdiği görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

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