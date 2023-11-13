“Rabb’im beni, böylesi bir sınavın içine sokmasın!..”

Bana göre iddialaşmak; akıllı insanların değil, çocuk yanı ağır basan, macera ruhlu insanların işidir.

Ayrıca iddianın bir anlamda kumarı da çağrıştırdığını hepimiz biliriz.

*

Bu iddia meselesi, özellikle de bizim ülkemizde hemen her kesim insan arasında çok da etkinmiş gibi görünüyor.

Toplumun önünde olanı da…

Belli önemli mevkileri işgal edeni de bu iddianın içine çok rahat düşebilir.

Sıradan insanlar, zaten iddia ile çoktan hasbıhâldir!..

İddia, bir anlamda emeksiz kazanç elde etme istediğidir, bilmez miyiz?

*

Ha bir de “Söz ağızdan çıkmadan önce sahibinin esiri; ağızdan çıktıktan sonra da sahibi sözün esiridir.” diye tecrübe fışkıran bir ifade vardır ki insanlar konuşmadan önce, ağzından çıkanları bir güzel tartmalı…

Ölçüp biçmeli, sonra salıvermeli dışarıya…

*

‘Tv100.com’ yazarı Sayın Barış Yarkadaş, CHP Kurultayı’ndan çok önce:

"Özgür Özel, seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım." demiş.

Yanlış yapmış...

Çocukluk yapmış.

Bu meslekte bir yere gelmek öyle kolay mı ki kendini de ağlatan bir iddianın içine pat giriveriyor.

*

Kaldı ki Sayın Yarkadaş da o partinin Haziran 2015 ve Kasım 2015 dönemlerinde milletvekilliği yapmış bir üyesi…

Kendi partisinin genel başkanlık yarışına girmiş iki sayın adayla ilgili bu şekilde bir iddiada bulunmanın adını koyamıyorum.

*

Tamam “Özgür Özel kazanamaz!..” denilebilir.

Elinde var olan birtakım veriler üzerinden konuşabilir.

Bu konuda yanılabilir de…

O nedenle, “Aksi olasılıklar hep göz önünde bulundurulmalı” diye düşünüyorum ki nitekim de öyle oldu.

Ve Sayın Yarkadaş iddiayı (kumarı) kaybetti.

*

Yok, yok!..

Bu, çok da akıllıca bir söylem değil.

Hem Türk siyasetinde öyle ilkeli bir zemin yok ki!..

Verdiği sözde duran…

Kararlı…

Hatta siyasi ahlak bile yerlerde sürünürken, Sayın Yarkadaş kime ve neye güvenerek kendini riske attı bilemiyorum.

*

Ve onun beğenmediği, kazanamaz dediği CHP’nin çiçeği burnunda Genel Başkanı, kendisine karşı büyük bir incelik göstererek, kendisini aramış ve ‘Düşüncesini yeniden gözden geçirmesini’ söylemiştir.

*

Bence bu görüşme, sayın genel başkanın bir inceliği ve de nezaketidir.

Kanımca onun önerisini değerlendirmeli ve tercihini de öneri doğrultusunda yapmalıdır, derim.

Ancak ben olsam ne yaparım bilemiyorum.

Rabb’im beni, böylesi bir sınavın içine sokmasın!..

*

Sanırım bu sınav Sayın Yarkadaş için çok ağır bir sınav olmuş olsa gerek!..