Ünlü market zinciri ‘Erdoğan sayesinde’ etiketlerine karşı teyakkuza geçti

Derinleşen ekonomik krize ve enflasyona dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan bir grubun raflara yapıştırdıkları çıkartmalar gündem olmuştu.

Kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanından yaygınlaşan hareket kapsamında özellikle zincir marketlerde ürünleri Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar yapıştırılmaya başlandı.

Bunun üzerine etiketleri basarak sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun İzmir’de gözaltına alınmıştı.

Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Akkoyun, adliyeye sevk edilmiş, öğle saatlerinde ise serbest bırakılma kararı çıkmıştı.



Akkoyun’a “Cumhurbaşkanına hakaret” ve Seçim Kanunu’nda yer alan “Reklam ve ilan yasağı” suçlamaları yöneltilmişti.



Genç tasarımcıya adli kontrol şartı veya yurt dışı yasağı uygulanmadı.

ÜNLÜ MARKET ZİNCİRİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Marketlerde Erdoğan ve Bahçeli’nin yer aldığı etiketler hızla yayılırken ünlü market zinciri Migros konuyla alakalı teyakkuza geçti. Migros yönetiminin 6 Nisan tarihinde çalışanlarına gönderdi e-mail’de yapıştırılabilecek etiketlere karşı sık sık kontrollerin yapılması gerektiğinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

“3. Şahıslar tarafından mağazalarda seçime yönelik siyasi içerikli broşür / sticker bırakılmaya çalışılabileceği, ürünler üzerine sticker yapıştırılabileceğinden tüm personeller bu tür girişimlere karşı dikkatli olmalı, seçime kadar dış cephe, reyon, dolap, teşhirler… vb. alanlar sık sık kontrol edilmelidir.”

TASARIMCI MAHİR AKKOYUN YENİÇAĞ YAZARI TOLGA ŞAHİN’E KONUŞTU

Öte yandan “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” etiketleri mağazalarda ürünlere yapıştırıldıktan ve bu durum sosyal medyada yayıldıktan sonra önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan Akkoyun Yeniçağ yazarı Tolga Şahin’e yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“YAYGINLAŞMASI İYİ OLDU”

Daha çok insana ulaşmış oldu. Benim planladığımdan, benim öngördüğümden çok daha fazla insana ulaşmış oldu. Daha fazla insan sahiplenmiş oldu. Bu açıdan bakıldığında benim yapmış olduğum ama onun ötesinde, ondan önemlisi herkesin sahiplenmiş olduğu bir şeye dönüşmüş oldu. Yaygınlaşması iyi oldu.

“İNSANLARIN GERİ DÖNÜŞLERİ OLUMLU OLDU”

İnsanların bana geri dönüşleri daha çok olumlu şekilde oldu. Çok fazla insanla görüştüm ve görüştüğüm insanların neredeyse hepsi yaptığım şeyi takdir etti ve bunu daha fazla ileriye götürüp, destek olacaklarını söylediler, sağ olsunlar.

Bu tür içerikler üretiyordum ve yapmaya devam edeceğim. Bunun önünde bir engel yok çünkü ortada işlenmiş bir suç yok. Cumhurbaşkanına hakaret ve seçim kanununa muhalefet ile suçladılar ancak ortada suça dair hiçbir şey bulunamadı.

“BUNU BEKLİYORDUM, ŞAŞIRMIŞ DEĞİLİM”

Akkoyun geçmişten beri benzer işler yapmasını ancak şimdi böyle bir suçlamayla maruz kalmasını, “Seçim sürecinde olmamız nedeniyle yaptığım işler, daha önce yaptığım işlerden çok daha fazla insana değmeye, daha fazla insana ulaşmaya başladı. Daha fazla insana ulaştığı içinde haliyle bunun geri dönüşü de böyle olacak diye tahmin ediyordum. O yüzden şaşırmış değilim” sözleriyle açıkladı.