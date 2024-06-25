Rafa Silva'nın Beşiktaş'a maliyeti dudak uçuklattı. İmza parası detayı ortaya çıktı

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Rafa Silva'nın Beşiktaş'a maliyeti dudak uçuklattı. İmza parası detayı ortaya çıktı

İstanbul'a doğru yola çıkan Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva'nın maliyeti belli oldu.

Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş ikinci transferini Rafa Silva'yı kadrosuna katarak yaptı. Siyah-Beyazlılar ilk olarak Gabriel Paulista'yı renklerine bağlamıştı. Bugün de Portekizli oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı.

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in yanı sıra futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ile birlikte İstanbul'a doğru yola çıkan Rafa Silva'nın, uçaktan özel fotoğrafları servis edildi.

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Siyah-Beyazlı kulüp, Rafa Silva ile yapılan sözleşmenin detaylarını henüz açıklamadı. Ancak Portekiz'den gelen haberler maliyetin çok yüksek olduğu yönündi. Portekiz basınından O JOGO'nun iddiasına göre, 31 yaşındaki oyuncu yıllık 6 milyon euro maaş alacak. Beşiktaş Kulübü'nün Rafa Silva'ya ayrıca 10 milyon Euro da imza parası vereceği kaydedildi.

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Portekiz basını, görüşmeleri sonuçlandıran Hüseyin Yücel'in, transfer maliyetinin önemli bir kısmını kendi cebinden karşılayacağı detayını da verdi.

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Rafa Silva, Braga ve Feirense'de maceralarının ardından sekiz sezondur Benfica'da forma giyiyor. Portekiz ekibiyle üç şampiyonluk, iki Portekiz Kupası ve üç Süper Kupa kazandı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon Benfica'da 52 maça çıktı, 22 gol atıp, 15 asist yaptı.

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