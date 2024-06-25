Fenerbahçe Süper Lig'i sallayacak golcüyü buldu

Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir giriş yapmak için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

HEDEFTE FULLKRUG VAR

Sarı-lacivertli ekip, EURO 2024'te Alman Milli Takımı'nda yer alan ve Borussia Dortmund'un başarılı golcü oyuncusu Niclas Füllkrug'u transfer etmeyi hedefliyor.

Transfer görüşmeleri taraflar arasında sürerken, Füllkrug'un Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

31 yaşındaki tecrübeli forvet, EURO 2024'te Almanya adına çıktığı 3 maçta 2 gol kaydederek etkileyici bir performans sergiledi.

Ayrıca, geçtiğimiz Bundesliga sezonunda Dortmund ile 31 maçta 12 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

FERDİ KADIOĞLU'NA TALİP

Borussia Dortmund, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Uzun süredir bu transfer için uğraşan Dortmund, girişimlerini sürdürüyor.