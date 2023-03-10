Uzmanı açıkladı. Rahim kanserine karşı aşı

İHA’nın haberine göre; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk, dünyada her yıl 274 bin kadının hayatını kaybettiği rahim ağzı kanseri hakkında bir tekstil firmasının kadın çalışanlarını bilgilendirdi.

“AŞI YAPILSA BİLE RUTİN RAHİM AĞZI KANSER TARAMA TESTLERİ YAPILMAYA DEVAM ETMELİDİR”

Rahim ağzı kanserinden korunmada önemli noktanın HPV enfeksiyonundan korunmak olduğunu belirten Op. Dr. Nazmiye Şentür şunları belirtti:

“Her iki HPV aşısı da 3 doz şeklinde yapıldıktan sonra, günümüzdeki bilgilerimize göre ömür boyu koruyuculuk sağlamaktadır. İdeal yapılma yaşı 9 ile 26 yaş arasıdır. Ancak en ideali hiç cinsel ilişkiye girmemiş kişilere yapılmasıdır. Bu nedenle kişinin daha önceden HPV virüsünü almadığından emin olunmuş olur. Geç yaşlarda yapılmasının bir sakıncası bulunmamaktadır. Aşı 40 yaşında dahi yapılabilir. Aşı yapılsa bile rutin rahim ağzı kanser tarama testleri yapılmaya devam etmelidir”

Gerçekleştirdiği sunumda, rahim ağzı kanserinin tedavisinin başarıya ulaşmasında erken tanı konulmasının çok önemli olduğunu dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk, dünyada her iki dakikada bir kadının rahim ağzı kanserinden hayatını kaybettiğini kaydetti.

Düzenlenen etkinlikte kadın kanserlerine dikkat çeken Op. Dr. Nazmiye Şentürk, “Rahim ağzı kanseri dünyada kadınlarda 4.sıklıkta görülen kanser türüdür. Birçok kadın tarafından korkuyla yaklaşılan, tedavisi olmadığına inanılan rahim ağzı kanseri, alınabilecek çeşitli yöntemlerle korunabilecek bir kanser türüdür. Rahim ağzı kanserini düzenli tarama sayesinde kanser gelişmeden tespit etmek mümkündür. Rahim ağzı kanseri HPV (human papilloma virüs) isimli virüs nedeniyle oluşan bir kanserdir” ifadelerini kullandı.

“DÜZENLİ ARAMA HAYAT KURTARIYOR”

Rahim ağzı kanserinin belirtilerine de değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk, “Bazı belirtileri kadınlar fark edebilir düzeydedir. Adet dışı kanama, bel ve kasık ağrıları, kötü kokulu akıntı, cinsel birleşme sırasında ağrı/kanama ve kilo kaybı gibi durumlarla karşılaşan kadınlarımız rahim ağzı kanserinden şüphelenmesinde ve test yaptırmasında fayda vardır. Tarama, jinekolojik muayene esnasında 15-30 saniye gibi kısa bir sürede rahim ağzından alınan PAP Smear testi ile yapılabiliyor. Taramanın düzenli olarak yaptırılması kadınları büyük oranda rahim ağzı kanserinden korur, bize de erken müdahale şansı verir. Cinsel yaşantının başladığı ve 18 yaş üstü tüm evli kadınlar taramadan geçmelidir” diye konuştu.