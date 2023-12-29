Rahmi Koç'tan Hasan Arat'a destek. Kulübe geldi 'Yanındayım' mesajını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Rahmi Koç'tan Hasan Arat'a destek. Kulübe geldi 'Yanındayım' mesajını verdi
Beşiktaş'ın yaşayan en eski üyesi olan Rahmi Koç, olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Hasan Arat'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, 35. Beşiktaş başkanlığına seçilen Hasan Arat’ı ziyaret etti.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleşen ziyarete yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takım kaptanı Necip Uysal ve eski futbolcular da katıldı.

Beşiktaş’ın yaşayan en eski üyesi olan Rahmi Koç Hasan Arat ve yeni yönetime başarılar diledi.

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Başkan Hasan Arat’ın, Rahmi Koç'a Cumhuriyet'in 100. yılı için özel olarak hazırlanan 100 numaralı özel bir formayı hediye etmesinin ardından ikili Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret ettiler.

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Kendisi için özel olarak hazırlanan köşedeki eserlere göz gezdiren Rahmi Koç Tüpraş Stadyumu temalı pastayı keserek katılımcıların ve siyah-beyazlı taraftarların yeni yılını kutladı.

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Beşiktaş Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'nın köşesine komşu olan kendi köşesi için Hasan Arat'a teşekkür eden Rahmi Koç, vedasını "Kulübün sana ihtiyacı var." sözleriyle ziyaretini sonlandırdı.

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