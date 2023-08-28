Rakibini ısıran Kocaelili oyuncu oyundan atıldı. Birinci Lig'de Suarez vakası

1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor evinde Altay'ı ağırladığı maçta flaş bir olay yaşandı.
RAKİBİNİ ISIRDI
Karşılaşmanın 73. dakikasında Kocaelispor 2-0 öndeyken, ev sahibi takımın orta saha oyuncusu Ibrahima Breze Fofana, duran top savunması yaparken omzu yüzüne çarpan Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdı.
OYUNDAN ATILDI
Yapılan VAR kontrolü sonrasında maçın hakem Oğuzhan Aksu, Fofana'ya kırmızı kart gösterdi.
21 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Ibrahima Fofana, kısa bir süre önce İsveç ekibi Hammarby'den kiralanmıştı.
Öte yandan mücadele Kocaelispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi ve yeşil-siyahlı ekip bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Yaşanan olay akıllara Uruguaylı futbolcu Luiz Suarez’i getirdi.