RAM fiyatlarında büyük artış beklentisi

Kaynak: shiftdelete
RAM fiyatlarında büyük artış beklentisi
Yakın zamanda RAM fiyatlarında büyük bir artış yaşanabileceği öngörülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Tayvan’da meydana gelen depremden dolayı, RAM fiyatlarında artış görüleceği belirtiliyor.
Yaşanan bu olay sonrası önde gelen birçok bellek üreticisinin resmi fiyatlarını açıklamayı durdurması kafaları karıştırırken, bu durum DRAM fiyatlarında bir artış olacağına işaret etti.
Öne sürülen bu iddialar gerçeklik kazanırsa, teknoloji sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir.
RAM FİYATLARINDA ARTIŞ GÖRÜLECEK Mİ?
Son zamanlarda fiyatlarında bir yükselme olan bellek sektörünün, bu son gelişmeyle beraber birçok fiyat artışına da gebe olduğu tahmin ediliyor.
Özellikle depremin etkilendiği bölgede hizmet veren Samsung, Micron ve SK Hynix gibi dev bellek üreticilerinin fiyatlarında büyük bir dalgalanma olabileceği belirtilmekte.
Mesela Mikron 2024’ün ikinci çeyreği için şimdiye kadar herhangi bir fiyat açıklaması yapmaktan kaçınırken, diğer firmalar da benzer bir politika izleyecek gibi tahmin ediliyor.
Ayrıca bellek üreticilerinin düşük çip stoğuna sahip olması da, yükselen çip fiyatlarıyla birlikte DRAM fiyatlarında belirgin bir artışı da beraberinde getirebileceği öngörülüyor.
Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, sektörde kullanıcı talebinin halen oldukça fazla olduğunu gözlemleniyor.

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