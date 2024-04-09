Borsa haftayı rekorla tamamladı

Kaynak: AA
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer artışıyla günü 9.814,19 seviyesinden tamamlayarak günlük ve haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.849,26 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa oranla 57,50 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 44,4 milyar TL oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 0,66 değerlendi.
Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

borsa9gra.jpgBayram tatili sebebiyle, borsada işlemler yarım gün olarak gerçekleşti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç olarak belirtirken, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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