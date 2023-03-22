Ramazan ayı için beslenme önerileri. İşte gün boyu tok tutan besinler

Ülkemizde ve dünyada milyonlarca Müslümanın oruç ibadetini yerine getirecek Ramazan geldi. Ramazan 2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Bu süreçte tok tutan besin listesi dikkat çekti.

TOK TUTAN BESİNLER

Uzmanlar sahurda kaliteli bir beslenme programı hazırlayarak tok kalmamızın mümkün olduğunu ifade etti.

Peki, tok tutan besinler hangileri?

İşte uzmanların önerdiği tok tutan gıdalar...

Yumurta: Yumurta, yüksek protein ve sağlıklı yağ içeriği nedeniyle tokluk hissi veren mükemmel bir besindir. Yumurta, 36 saate kadar tok tutucu etkiye sahip.

Yulaf: Yulaf yüksek miktarda lif içerir ve düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin daha uzun süre dengede kalmasına yardımcı olur.

Yoğurt: Yoğurt, yüksek protein ve probiyotik içeriği sayesinde tok tutar ve sindirimi destekler.

Sebzeler: Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, lif ve su içeriği yüksek olduklarından tokluk hissi verirler.

Mercimek: Mercimek yüksek miktarda lif ve protein içerir ve tokluk hissi verir.

Su: Su, metabolizmayı hızlandırır ve tokluk hissi verir. Su içmek ayrıca susuzluğu da gidererek açlık hissini azaltır.

Tarçın: Tarçın üzerine yapılan sayısız çalışmanın sonuçları bir tutam tarçının dahi yemek sonrası insülin tırmanışlarını engelleyip, açlıklara son verdiğini göstermiştir.

Ramazanda kan şekerinin dengelenmesinin yanı sıra trigliserid ve kolesterol seviyelerin düşürülmesi isteniyorsa düzeli olarak her gün silme bir çay kaşığı kadar tarçın tüketilebilir. Sahurda içeceğiniz 1 çay kaşığı tarçın eklenmiş 1 su bardağı yarım yağlı süt bir sonraki gün daha rahat oruç tutmanızı sağlar.

Tam buğday ürünleri: Tam buğday ekmeği, bulgur ve kepekli makarna gibi tam buğday ürünleri, yüksek lif ve protein içeriği sayesinde tok tutarlar.