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Ramazan ayında domates suyunun yararları nelerdir

Ramazan ayının gelmesi nedeniyle uzmanlar, iftarda sağlıklı beslenmeye çok daha önem gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Prof. Dr. Neriman İnanç domates suyunun yararlarını anlattı. İşte o yararlar…

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 07:28
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Ramazan ayında domates suyunun yararları

Ramazan ayında domates suyunun yararları nelerdir
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Ramazan boyunca özellikle domates suyunun hem besleyici, hem de A ve C vitamininden zengin olması nedeni ile tercih edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Neriman İnanç şunları söyledi:
“Domates ve domates suyu tüketimi insan sağlığı açısından önemlidir” diyen Prof. Dr. Neriman İnanç, bu dönemde beslenmeye özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Yaz nedeniyle daha uzun süre oruç tutulduğunu ve aç kalındığını kaydeden İnanç, “Bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için özellikle A ve C vitamininden zengin olan domates suyunu tüketmek gerekir. İftarda veya sahurda içilen bir bardak domates suyu hem sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır, hem de vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri karşılayacaktır”

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