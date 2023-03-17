Mucize faydaları duyunca sabahın köründe kalkıp suya dayanacaksınız. Aç karnına 4 bardak su içerseniz ikiye katlıyor

Su içmenin faydalarını biliniyor. Vücudumuzun için oldukça önemli olan bu eylem, aç karnına gerçekleştirildiğinde faydasını ikiye katladığı ortaya çıktı.

Sabahları aç karnına su içtiğinizde; tüm toksinler serbest kalır ve sindirim sisteminiz gelişmeye başlayacağı bildirildi. Bu sayede de daha az aç hissedeceğiniz ve aşırı yeme isteğiniz azalır ve kilo verme sürecinizin kolaylaşacağı vurgulandı. Diyet yapmanı yolu su içmekten geçtiğinin altı çizildi.

SABAH AÇ KARNINA SU İÇMENİN DÖRT KRİTİK FAYDASI:

-Aç karnına su içmek böbrekte taşlara yol açan asitleri yok eder. Ayrıca toksinlerin neden olduğu çeşitli mesane enfeksiyonlarından da korur. Bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin uyanır uyanmaz su içmesi tavsiye edilir.

-Sabahları aç karnına su içtiğinizde; tüm toksinler serbest kalır ve sindirim sisteminiz gelişmeye başlar. Bu sayede de daha az aç hissedersiniz. Aşırı yeme isteğiniz azalır ve kilo verme süreciniz kolaylaşır. Diyet yapmanı yolu su içmekten geçer yani.

-Uyandıktan sonra sıvı almanız vücudunuzda dışarı atılmayı bekleyen toksinlerin salınmasını sağlar. Böylelikle daha temiz bir cilde sahip olursunuz. Cildiniz kurumaz ve soyulmaz. Ayrıca daha parlak ve canlı gözükür.

-Su, saç teli ağırlığının neredeyse dörtte birini oluşturur. Bol miktarda içilen su, saçı içten besler. Yetersiz su alımıysa kırılgan ve ince saç tellerine neden olabilir. Parlak ve sağlıklı saçlar için her gün su içmelisiniz.

Omurganın eklemlerinde ve disklerinde bulunan kıkırdak yaklaşık olarak yüzde 80 sudan oluşur. Uzun süre susuz kalmak, eklemlerin şoku emme yeteneğini azaltarak eklem ağrısına neden olabilir. Bu nedenle gece boyunca susuz kalan vücuda sabah uyanır uyanmaz gerekli su verilmelidir.