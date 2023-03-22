Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala oruç tutacak ve sahura kalkacak kişiler Ramazan ayı hangi gün başlayacağını ve hangi gün sahura kalkılacağını araştırıyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman hangi gün sahura kalkılacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN HANGİ GÜN SAHURA KALKILACAK?

22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.

23 Mart Perşembe günü Ramazan ayının ilk oruçlu geçecek günü olacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, 2023 yılına ait ramazan imsakiye bilgilerini paylaştı.

Vatandaşlar, "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerini görüntüleyebiliyor.