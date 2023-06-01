Rantçı ve haram yiyicilerin saldırdıkları adam buydu. Yüzünden kanlar akan adamın hikayesi

Üsküdar Salacak sahilini kaçak yapılardan temizlemek için aylardır mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için harekete geçti.

Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İBB Encümeninin yıkım kararı ve mahkemenin İBB’yi haklı bulması üzerine yasal görevlerini yapmak için harekete geçen İBB ekipleri mekandan büyük rant elde eden işyeri sahiplerinin saldırısına uğradı.

BAKIN KİME SALDIRMIŞLAR

Saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yaralandı. Gülten, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Gülten, hastaneye kaldırılırken İBB, olayla ilgili hukuki girişim başlattı.

Kıaçak mekandan büyük paralar kazananların saldırısına uğrayan İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten kimdi? Nasıl bir insandı? İşte bu sorunların yanıtını Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan köşesinde yer verdi.

Bu yazıyı Tuzla İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Akın Gürkan paylaştı.

İşte Akın Gürkan'ın paylaştığı o yazı:

Karamanlı fakir bir ailenin en küçük çocuğuydu. Babası Sümerbank’tan emekli bir işçiydi. Ablası hemşire, ağabeyi edebiyat öğretmeniydi. Annesi, Kilis’e tayin olan ablasının çocuklarına bakmak için gidince, babası ve ağabeyiyle birlikte büyüdü.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü kazandı. Üniversite hayatı boyunca hak mücadelesi içindeydi.

2009’da girdiği AKP’nin yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde sekiz yıl boyunca şehir plancısı olarak çalıştı. Aynı anda Şehir Plancıları Odası yönetimiyle birlikte Bursa’daki imar rantlarına karşı hukuk kavgası verdi.

RÜŞVET VEREMEDİLER

Gün geldi, Çanakkale’ye bağlı Kepez Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik müdürü oldu. Çok kez rüşvet teklifi aldı, hepsini elinin tersiyle itti. Personeline verilen hediyelere karşı bile mücadele etti.

Liyakat sahibiydi. Tek derdi, memleketinde sadece yasaların hüküm sürmesiydi. Ekrem İmamoğlu’nun başkan olmasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar müdürü olarak atandı.

Artık İstanbul’daydı. 12 yılda biriktirebildikleriyle Maltepe’de bir apartmanın giriş dairesini satın aldı. Evet, milyarlarca dolarlık rantın döndüğü İstanbul’dan sorumlu imar müdürü, güneş görmeyen 2 odalı oldukça mütevazı bir evde yaşıyordu.

İstanbul’da yine en iyi bildiğini yapmaya başladı. Nerede kaçak yapı, nerede usulsüzlük, nerede rant varsa ona karşı çıktı. 6 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın kaçak külliyesini mühürlemeye de yıkmaya da bizzat gitti.

PKK'LISINIZ DİYEREK SALDIRDILAR

Ve şimdi...

Yahya Kemal’in “İstanbul’un fethini gören şehir” diye adlandırdığı Üsküdar’ı kötü yapılaşmadan ve görüntü kirliliğinden kurtarma projesini hayata geçirmek için yola çıktı. Üsküdar’a tarihine yakışır bir meydan kazandırmayı amaçlıyordu. Bunun için de yıllardır göz yumulan kaçak işletmelerin yıkılması gerekiyordu.

Hakkında yıkım kararı alınan kaçak yapıların sahipleri yargıya başvurdu. Lakin, İBB’nin itirazıyla yine mahkeme tarafından yıkım kararının uygulanmasına hükmedildi. Sonuçta, kanunun emrini yerine getirmek için İBB İmar müdürü olarak dün sabah Üsküdar’a gitti. Orada kaçak kafe sahiplerinin saldırısına uğradı. Öğrendim ki saldırıyı gerçekleştirenler İBB İmar Müdürü’ne yumruk atarken “PKK’lisiniz” diye bağırmıştı.

Dün yüzü kanlı fotoğrafını gördüğünüz Ramazan Gülten’in hayat öyküsünü okudunuz.

Cumhuriyet demek, Anadolu’nun fakir bir ailesinde büyüyüp dünyanın en büyük şehrini hukukla yönetme hakkına sahip olabilmekti. Ramazan Gülten işte o büyük düşün liyakatli örneğiydi. Yüzünden akan kan ise o düşe sokulmak istenen hançerdi...

Barış Pehlivan Cumhuriyet"