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Son dakika haberi: İBB, Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki kaçak binasını mühürledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Müdürlüğü, İsmailağa Tarikatı'na bağlı olan ve kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin altı yaşında "evlendirilmesi" ile tepkisi çeken Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki kaçak yapısını mühürledi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 16:34
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Flaş... Flaş... İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı

Son dakika haberi: İBB, Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki kaçak binasını mühürledi
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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı’nın, mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edildi.

İLÇE BELEDİYESİ GEREĞİNİ YAPMADI
İBB İmar Müdürlüğü, 25 Şubat 2022 tarihinde Sancaktepe Belediyesine kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazı yazdı. 3 ay süre geçtiği halde ilçe belediyesinden yanıt alınamadı. İBB İmar Müdürlüğü 6 Haziran 2022’de yeni bir yazıyla ilçe belediyesine sorumluluğunu tekrar hatırlattı. 4 Ağustos tarihinde İBB’ye yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi. İBB İmar Müdürlüğü 7 Eylül 2022 tarihinde yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi’ne sorumluluğu hatırlatıldı.

KAÇAK KÜLLİYE İSKANI ALINMADAN KULLANILMAYA BAŞLANDI
3 aylık yasal süre boyunca kaçak yapıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmayınca İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti Hiranur Vakfına ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 8905 ada, 3 parselde bulunan yapıya giderek henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmaya başlanan ruhsatsız kaçak yapıyı, ‘Yapı Tatil Tutanağı’ ile mühürledi.

KAÇAK YAPININ YIKILMASI İSTENİYOR
Mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına 1 ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak.



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Vatandaş
8.12.2022 16:45
Çok doğru bir karar bravo  
 
Poyraz
8.12.2022 16:40
Darısı tüm Türkiye deki tarikat yuvalarına  
 
Ben
8.12.2022 16:38
Yıkın yıkın yıkın..!  
 
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