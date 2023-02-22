Tam Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan 134 belediye başkanı hakkında suç duyurusu

Tam Bağımsız Avukatlar Grubu adına Av. Ahmet DUYAN imzasıyla bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde hiç kimsenin sorumluluk almadığı ve istifa etmediğinin altı çizilirken depremde yıkıma uğrayan geçmişte ve halihazırda görev almış/alan 134 belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundukları belirtildi.

Herhangi bir siyasi parti ayrımına gitmediklerini vurgulayan avukatlar, hayatını kaybeden bütün vatandaşların hesabını soracaklarını duyurdu.

Tam Bağımsız Avukatlar Grubu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

TAM BAĞIMSIZ AVUKATLAR GRUBU

Öncelikle altı şubat günü yaşadığımız felakette hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Altı şubat bu ülkenin cellatlarıyla tanıştığı gündür. Aslında önceden de tanırdık ama bizler iyi niyetli bir milletiz, konduramayız, o kadar da değildir, o kadar kötü olamazlar, biri kötüyse diğeri iyidir deriz, bizler umutla yaşayan halklarız. Ama altı şubat umutlarımızın bittiği gündür. Bizler, ölümü getirenin melek olduğuna inanlarız lakin bu ölümü, bu ölümleri, iradesi para hırsıyla ele geçirilmiş meclise, belediyelere, siyasi partilere sığınan cellatlar getirdi bize. En üzücüsü ise bu insanların hala ellerini kollarını sallaya sallaya geziyor olmalarıdır. On binlerce insanımızı kaybetmemize rağmen sorumluluğunu kabul eden, istifa eden kimse yok. Birkaç müteahhit haricinde hakkında soruşturma açılan, yargılanan kimse yok. Yargılanmalılar, yargılanacaklar. Onların, süre gelen cezasızlık deryasında kaybolup gitmelerine müsaade etmeyeceğiz. Yaklaşık olarak bir haftadır failleri belirlemek namına çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz ve bugün burada, çalışmalarımızın sonucu olarak, halihazırda görevde olan ve geçmişte görev yapmış 134 belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Neden belediye başkanları hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu da kısaca açıklamak isteriz. En net, kesin, kimlikleri belli olan failler onlardır. Ütopik, karışık, faili belirsiz bir suç duyurusunda bulunmak istemediğimiz için bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Katil belli, elinde silahıyla maktulün yanı başında olduğu için bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Daha basit anlatımla şunu söyleyebiliriz ki, hem suyun başında olanlar hem de maşa olarak kullanan kişiler onlar olduğu için suç duyurusunda bulunduk. Domino taşı gibi tek tek düşecekler, bu kişilerle ilgili beklenti içerisinde olmak belki abestir ama umut ediyoruz ki, bu kişiler, ifadelerinde hangi site için hangi milletvekilinin aradığını, hangi müteahhit için hangi bakanın ricacı olduğunu, kısacası en üstten başlayıp gerek kamu da gerek özel sektör de ki suç ortaklarını açıkça söyleyeceklerdir. En azından insanlığa bu şekilde hizmet etmelerini bekliyoruz.

Kararlıyız bu sefer hesabımızı mahşere bırakmayacağız sadece ve sadece Allaha havale etmeyeceğiz. Bağımsız, tarafsız yargıya teslim edeceğiz onları. Gözyaşları içerisinde yaptıkları ihanetleri dinleyeceğiz. Onlarca çocuğu kaç para için yetim bıraktıklarını dinleyeceğiz. Sinirleneceğiz, sinirlendikçe daha çok okuyacağız, kalemimizin mürekkebini daha fazla akıtacağız. Temiz sayfalara yazılacak kararlarla sonlarını okuyacağız ve bunların hiçbirini intikam için yapmayacağız, bir daha olmasın, bir daha yaşanmasın diye yapacağız.

Peki bunu neden biz yapıyoruz? Bireysel ve kitlesel olarak meslektaşlarımız bu konuda adımlar atmıştır. Kendilerine müteşekkiriz. Keza Türkiye Barolar Birliği bu konuda hatırı sayılı bir adım atmıştır lakin yaşanan felaketle kıyaslandığında, isimleri belli olan kişilerin dahi ismi zikredilmeden yapılan suç duyurusunun, yeterli olmadığı, olmayacağı kanaatindeyiz. Baroların birlikte tek yürek olarak bir adım atamayacağı da malumdur. Zira baroların siyasallaştığı su götürmez bir gerçekliktir. Kendini muhalif diye tanımlayan bazı baro başkanlarının AKP’li, CHP’li, HDP’li, MHP’li belediye başkanlarının ismini zikretmekten çekineceğini bildiğimiz için biz yapıyoruz. Numaralı baroların talimatsız iş yapamayacaklarını bildiğimiz için biz yapıyoruz. Siyasallaşan barolara inat, AKP’ye işimiz düşer, CHP’yi kırmayalım, HDP ile uğraşılmaz, MHP tehlikelidir, İYİ Parti yeni kuruldu demeden hepsini, payı kadar yargının önüne getireceğiz.

Peki biz kimiz? Halkının, halklarının acısını en derinden hisseden bağımsız, tarafsız, bir avuç ama kararlı ama inatçı ama korkusuz ama beklentisiz ama büyüyecek ama örgütlenecek avukatlarız. Hiçbir siyasi partiden beklentimiz ya da destek talebimiz olmayacaktır, gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz. Tek başımıza kalacağız. Bu cephede müttefik yok. Üstümüze de gelecekler belki, belki gizli tanık tarlası ülkemden biz de payımızı alırız. Yargılanma nişanına sahip oluruz, kim bilir. Vergi denetmenleri gözümüzün üzerinde kaşımız var diye onurlandırırlar bizi. Hiç mühim değil. Bugün yaptığımız suç duyuruları ile Tam Bağımsız Avukatlar Grubumuzun ilanını da yapmış bulunuyoruz. Tam Bağımsız Avukatlar Grubu olarak her zaman, kayıtsız, şartsız halkımızın yanında olduğumuzu ve olacağımızı belirtmek isteriz.

Bu süreçte tek amacımız iktidarıyla muhalefetiyle yalnız bırakılan halkımızın yanında olmaktır. Zira deprem sonucu ortaya çıkan tablodan iktidar ve muhalefet birlikte sorumludurlar. Bir partinin diğerinin üzerine gitmeme sebebi de budur. Bütün siyasi partilerin ağız birliği yapmışçasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunlarında belirtilen belediyelerin ve belediye tüzel kişiliğini temsil eden belediye başkanlarının sorumluluklarından bahsetmemeleri bu elbirliğiyle sorumluluklarından kaynaklıdır.

Tek beklentimiz meslektaşlarımızdandır. Canı yanmış, halkımızın acıyan canını hissetmiş meslektaşlarımıza çağrımızdır 10 ilde, 41 ilçede yapmış olduğumuz toplam 134 devrik ve görevde olan Belediye Başkanları hakkında yapmış olduğumuz suç duyurularının takibi için bize yardımcı olmalarıdır. Halkımız müsterih olsun, bizler dilekçeyi verip, sırtımızı dönecek değiliz, bu sürecin gittiği yere kadar takipçisi olacağız. Bir daha bu denli bir felaket yaşamamak dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, katılımınız için teşekkür ediyoruz. 22.02.2023

TAM BAĞIMSIZ AVUKATLAR GRUBU ADINA Av. Ahmet DUYAN

Suç duyurusunda bulunulan belediye başkanları:

ADANA

Zeydan Karalar, Hüseyin Sözlü, Aytaç Durak

Seyhan

Akif Kemal Akay , Azim Öztürk

ADIYAMAN

Süleyman Kılıç, Fehmi Hüsrev Kutlu, Muhammed Necip Büyükaslan,

Besni

Eyüp Mete Emre, İbrahim Öztürk, Fahri Serter

Çelikhan

Mustafa Bulut, Mehmet Bora

Kahta

İbrahim Yusuf Turanlı, Abdurrahman Toprak

DİYARBAKIR

Ali İlhan Su, Murat Beşikçi, Selçuk Mızraklı, Osman Baydemir, Gülten Kışanak,

Bağlar

Hüseyin Beyoğlu, Birsen Kaya Akat, Eşref Güler, Yüksel Baran

GAZİANTEP

Fatma Şahin, Asım Güzelbey

İslahiye

Kemal Vural, Malike Uludağ, Mehmet Uludağ

Nurdağı

Ökkeş Kaavak, Mehmet Yıldırır, Orhan Yılmaz

HATAY

Lütfü Savaş, Mehmet Yeloğlu,

Altınözü

Rıfat Sarı, Mehmet Cavit Alkan,

Antakya

İzzettin Yılmaz, İsmail Kimyeci,

Arsuz

Asaf Güven, Nazım Çulha

Belen

İbrahim Gül, Adnan Vurucu, Cemil Yılmazlar, Mustafa Seydi Evren,

Defne

İbrahim Yaman, İbrahim Güzel

Dörtyol

Fadıl Keskin, Yaşar Toksoy, Bilgehan Aksoy

Hassa

Mehmet Karataş, Abdurrahman Demirel, Selahattin Kocaman

İskenderun

Mehmet Fatih Tosyalı, Seyfi Dingil, Yusuf Hamit Civelek, Mete Aslan,

Kırıkhan

Ayhan Yavuz, Murat Sakman, İsmail Turan

Kumlu

Rıfat Akkuyu, Ali Balkız, İbrahim Poç, Mehmet Deli

Payas

Bekir Altan,

Reyhanlı

Mehmet Hacıoğlu, Hüseyin Şamverdi,

Samandağ

Refik Eryılmaz, Mithat Nehir, Ali Terzi,

Yayladağı

Mehmet Yalçın, Mehmet Kalkan, Mustafa Kemal Dağıstanlı

KAHRAMANMARAŞ

Mustafa Poyraz, Fatih Mehmet Erkoç, Hayrettin Güngör

Afşin

Mehmet Fatih Güven,Fazlı Aydoğan, İrfan Gedikbaşı,

Andırın

Ahmet Doğan, Baki Tezcan

Çağlayancerit

Küçük Mehmet Yıldızlı, Üzeyirr Kızılseki, Hanifi Sarıaltun

Dulkadiroğlu

Mustfa Yılmaz, Necati Okay

Ekinözü

Nursi Çeleğen, Erol Üstü, Bilal Eker,

Elbistan

Mehmet Gürbüz, Durmuş Küçük, Abdullah Paksoy,

Göksun

Hüseyin Çoşkun Aydın, Ramazan Hurç

Nurhak

İlhami Bozan, Ahmet Akkuş

Onikişubat

Hanefi Mahçiçek

Pazarcık

İbrahim Yılmazcan, Yakup Hamdi Bozdağ, Kamil Dalkara, Memiş Özdal

Türkoğlu

Osman Okumuş, Mahmut Tahsa

KİLİS

Servet Ramazan, Hasan Kara

MALATYA

Selahattin Gürkan, Hüseyin Cemal Akın, Ahmet Çakır

Akçadağ

Ali Kazgan, İbrahim Koşar

Doğanşehir

Vahap Küçük, İbrahim Karaman, Hanifi Bayram

Hekimhan

Turan Karadağ, Ali Seydi Millioğulları, Mehmet Sait Özoğlu

Pütürge

Mikail Sülük, Mehmet Polat, Necdet Ayaydın

OSMANİYE

Kadir Kara, Davut Çuhadar,

Bahçe

İbrahim Baz, Murat Altundiş

Düziçi

Alper Öner, Ökkeş Namlı

Hasanbeyli

Selahattin Denizoğlu, Alpaslan Koca, Yusuf Tozluklu

ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Ahmet Eşref, Nihat Çiftçi, Celalettin Güvenç, Ahmet Eşref Fakıbaba

Haliliye

Mehmet Canpolat, Fevzi Demirkol