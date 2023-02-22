Tam Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan 134 belediye başkanı hakkında suç duyurusu

Tam Bağımsız Avukatlar Grubu adına Av. Ahmet DUYAN imzasıyla bir açıklama yayınlandı.
Yapılan açıklamada, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde hiç kimsenin sorumluluk almadığı ve istifa etmediğinin altı çizilirken depremde yıkıma uğrayan geçmişte ve halihazırda görev almış/alan 134 belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundukları belirtildi.
Herhangi bir siyasi parti ayrımına gitmediklerini vurgulayan avukatlar, hayatını kaybeden bütün vatandaşların hesabını soracaklarını duyurdu.
Tam Bağımsız Avukatlar Grubu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
TAM BAĞIMSIZ AVUKATLAR GRUBU
Öncelikle altı şubat günü yaşadığımız felakette hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Altı şubat bu ülkenin cellatlarıyla tanıştığı gündür. Aslında önceden de tanırdık ama bizler iyi niyetli bir milletiz, konduramayız, o kadar da değildir, o kadar kötü olamazlar, biri kötüyse diğeri iyidir deriz, bizler umutla yaşayan halklarız. Ama altı şubat umutlarımızın bittiği gündür. Bizler, ölümü getirenin melek olduğuna inanlarız lakin bu ölümü, bu ölümleri, iradesi para hırsıyla ele geçirilmiş meclise, belediyelere, siyasi partilere sığınan cellatlar getirdi bize. En üzücüsü ise bu insanların hala ellerini kollarını sallaya sallaya geziyor olmalarıdır. On binlerce insanımızı kaybetmemize rağmen sorumluluğunu kabul eden, istifa eden kimse yok. Birkaç müteahhit haricinde hakkında soruşturma açılan, yargılanan kimse yok. Yargılanmalılar, yargılanacaklar. Onların, süre gelen cezasızlık deryasında kaybolup gitmelerine müsaade etmeyeceğiz. Yaklaşık olarak bir haftadır failleri belirlemek namına çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz ve bugün burada, çalışmalarımızın sonucu olarak, halihazırda görevde olan ve geçmişte görev yapmış 134 belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Neden belediye başkanları hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu da kısaca açıklamak isteriz. En net, kesin, kimlikleri belli olan failler onlardır. Ütopik, karışık, faili belirsiz bir suç duyurusunda bulunmak istemediğimiz için bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Katil belli, elinde silahıyla maktulün yanı başında olduğu için bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Daha basit anlatımla şunu söyleyebiliriz ki, hem suyun başında olanlar hem de maşa olarak kullanan kişiler onlar olduğu için suç duyurusunda bulunduk. Domino taşı gibi tek tek düşecekler, bu kişilerle ilgili beklenti içerisinde olmak belki abestir ama umut ediyoruz ki, bu kişiler, ifadelerinde hangi site için hangi milletvekilinin aradığını, hangi müteahhit için hangi bakanın ricacı olduğunu, kısacası en üstten başlayıp gerek kamu da gerek özel sektör de ki suç ortaklarını açıkça söyleyeceklerdir. En azından insanlığa bu şekilde hizmet etmelerini bekliyoruz.
Kararlıyız bu sefer hesabımızı mahşere bırakmayacağız sadece ve sadece Allaha havale etmeyeceğiz. Bağımsız, tarafsız yargıya teslim edeceğiz onları. Gözyaşları içerisinde yaptıkları ihanetleri dinleyeceğiz. Onlarca çocuğu kaç para için yetim bıraktıklarını dinleyeceğiz. Sinirleneceğiz, sinirlendikçe daha çok okuyacağız, kalemimizin mürekkebini daha fazla akıtacağız. Temiz sayfalara yazılacak kararlarla sonlarını okuyacağız ve bunların hiçbirini intikam için yapmayacağız, bir daha olmasın, bir daha yaşanmasın diye yapacağız.
Peki bunu neden biz yapıyoruz? Bireysel ve kitlesel olarak meslektaşlarımız bu konuda adımlar atmıştır. Kendilerine müteşekkiriz. Keza Türkiye Barolar Birliği bu konuda hatırı sayılı bir adım atmıştır lakin yaşanan felaketle kıyaslandığında, isimleri belli olan kişilerin dahi ismi zikredilmeden yapılan suç duyurusunun, yeterli olmadığı, olmayacağı kanaatindeyiz. Baroların birlikte tek yürek olarak bir adım atamayacağı da malumdur. Zira baroların siyasallaştığı su götürmez bir gerçekliktir. Kendini muhalif diye tanımlayan bazı baro başkanlarının AKP’li, CHP’li, HDP’li, MHP’li belediye başkanlarının ismini zikretmekten çekineceğini bildiğimiz için biz yapıyoruz. Numaralı baroların talimatsız iş yapamayacaklarını bildiğimiz için biz yapıyoruz. Siyasallaşan barolara inat, AKP’ye işimiz düşer, CHP’yi kırmayalım, HDP ile uğraşılmaz, MHP tehlikelidir, İYİ Parti yeni kuruldu demeden hepsini, payı kadar yargının önüne getireceğiz.
Peki biz kimiz? Halkının, halklarının acısını en derinden hisseden bağımsız, tarafsız, bir avuç ama kararlı ama inatçı ama korkusuz ama beklentisiz ama büyüyecek ama örgütlenecek avukatlarız. Hiçbir siyasi partiden beklentimiz ya da destek talebimiz olmayacaktır, gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz. Tek başımıza kalacağız. Bu cephede müttefik yok. Üstümüze de gelecekler belki, belki gizli tanık tarlası ülkemden biz de payımızı alırız. Yargılanma nişanına sahip oluruz, kim bilir. Vergi denetmenleri gözümüzün üzerinde kaşımız var diye onurlandırırlar bizi. Hiç mühim değil. Bugün yaptığımız suç duyuruları ile Tam Bağımsız Avukatlar Grubumuzun ilanını da yapmış bulunuyoruz. Tam Bağımsız Avukatlar Grubu olarak her zaman, kayıtsız, şartsız halkımızın yanında olduğumuzu ve olacağımızı belirtmek isteriz.
Bu süreçte tek amacımız iktidarıyla muhalefetiyle yalnız bırakılan halkımızın yanında olmaktır. Zira deprem sonucu ortaya çıkan tablodan iktidar ve muhalefet birlikte sorumludurlar. Bir partinin diğerinin üzerine gitmeme sebebi de budur. Bütün siyasi partilerin ağız birliği yapmışçasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunlarında belirtilen belediyelerin ve belediye tüzel kişiliğini temsil eden belediye başkanlarının sorumluluklarından bahsetmemeleri bu elbirliğiyle sorumluluklarından kaynaklıdır.
Tek beklentimiz meslektaşlarımızdandır. Canı yanmış, halkımızın acıyan canını hissetmiş meslektaşlarımıza çağrımızdır 10 ilde, 41 ilçede yapmış olduğumuz toplam 134 devrik ve görevde olan Belediye Başkanları hakkında yapmış olduğumuz suç duyurularının takibi için bize yardımcı olmalarıdır. Halkımız müsterih olsun, bizler dilekçeyi verip, sırtımızı dönecek değiliz, bu sürecin gittiği yere kadar takipçisi olacağız. Bir daha bu denli bir felaket yaşamamak dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, katılımınız için teşekkür ediyoruz. 22.02.2023
TAM BAĞIMSIZ AVUKATLAR GRUBU ADINA Av. Ahmet DUYAN
Suç duyurusunda bulunulan belediye başkanları:
ADANA
Zeydan Karalar, Hüseyin Sözlü, Aytaç Durak
Seyhan
Akif Kemal Akay , Azim Öztürk
ADIYAMAN
Süleyman Kılıç, Fehmi Hüsrev Kutlu, Muhammed Necip Büyükaslan,
Besni
Eyüp Mete Emre, İbrahim Öztürk, Fahri Serter
Çelikhan
Mustafa Bulut, Mehmet Bora
Kahta
İbrahim Yusuf Turanlı, Abdurrahman Toprak
DİYARBAKIR
Ali İlhan Su, Murat Beşikçi, Selçuk Mızraklı, Osman Baydemir, Gülten Kışanak,
Bağlar
Hüseyin Beyoğlu, Birsen Kaya Akat, Eşref Güler, Yüksel Baran
GAZİANTEP
Fatma Şahin, Asım Güzelbey
İslahiye
Kemal Vural, Malike Uludağ, Mehmet Uludağ
Nurdağı
Ökkeş Kaavak, Mehmet Yıldırır, Orhan Yılmaz
HATAY
Lütfü Savaş, Mehmet Yeloğlu,
Altınözü
Rıfat Sarı, Mehmet Cavit Alkan,
Antakya
İzzettin Yılmaz, İsmail Kimyeci,
Arsuz
Asaf Güven, Nazım Çulha
Belen
İbrahim Gül, Adnan Vurucu, Cemil Yılmazlar, Mustafa Seydi Evren,
Defne
İbrahim Yaman, İbrahim Güzel
Dörtyol
Fadıl Keskin, Yaşar Toksoy, Bilgehan Aksoy
Hassa
Mehmet Karataş, Abdurrahman Demirel, Selahattin Kocaman
İskenderun
Mehmet Fatih Tosyalı, Seyfi Dingil, Yusuf Hamit Civelek, Mete Aslan,
Kırıkhan
Ayhan Yavuz, Murat Sakman, İsmail Turan
Kumlu
Rıfat Akkuyu, Ali Balkız, İbrahim Poç, Mehmet Deli
Payas
Bekir Altan,
Reyhanlı
Mehmet Hacıoğlu, Hüseyin Şamverdi,
Samandağ
Refik Eryılmaz, Mithat Nehir, Ali Terzi,
Yayladağı
Mehmet Yalçın, Mehmet Kalkan, Mustafa Kemal Dağıstanlı
KAHRAMANMARAŞ
Mustafa Poyraz, Fatih Mehmet Erkoç, Hayrettin Güngör
Afşin
Mehmet Fatih Güven,Fazlı Aydoğan, İrfan Gedikbaşı,
Andırın
Ahmet Doğan, Baki Tezcan
Çağlayancerit
Küçük Mehmet Yıldızlı, Üzeyirr Kızılseki, Hanifi Sarıaltun
Dulkadiroğlu
Mustfa Yılmaz, Necati Okay
Ekinözü
Nursi Çeleğen, Erol Üstü, Bilal Eker,
Elbistan
Mehmet Gürbüz, Durmuş Küçük, Abdullah Paksoy,
Göksun
Hüseyin Çoşkun Aydın, Ramazan Hurç
Nurhak
İlhami Bozan, Ahmet Akkuş
Onikişubat
Hanefi Mahçiçek
Pazarcık
İbrahim Yılmazcan, Yakup Hamdi Bozdağ, Kamil Dalkara, Memiş Özdal
Türkoğlu
Osman Okumuş, Mahmut Tahsa
KİLİS
Servet Ramazan, Hasan Kara
MALATYA
Selahattin Gürkan, Hüseyin Cemal Akın, Ahmet Çakır
Akçadağ
Ali Kazgan, İbrahim Koşar
Doğanşehir
Vahap Küçük, İbrahim Karaman, Hanifi Bayram
Hekimhan
Turan Karadağ, Ali Seydi Millioğulları, Mehmet Sait Özoğlu
Pütürge
Mikail Sülük, Mehmet Polat, Necdet Ayaydın
OSMANİYE
Kadir Kara, Davut Çuhadar,
Bahçe
İbrahim Baz, Murat Altundiş
Düziçi
Alper Öner, Ökkeş Namlı
Hasanbeyli
Selahattin Denizoğlu, Alpaslan Koca, Yusuf Tozluklu
ŞANLIURFA
Zeynel Abidin Beyazgül, Ahmet Eşref, Nihat Çiftçi, Celalettin Güvenç, Ahmet Eşref Fakıbaba
Haliliye
Mehmet Canpolat, Fevzi Demirkol