Rapçi Ohash hakkında sınır dışı kararı çıktı. CHP'li Özgür Özel tepki gösterdi

İran asıllı rapçi Shahoo 'Ohash' Gazeranchi hakkında sınır dışı etme kararı çıktı. Söz konusu karara CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve ünlü rapçi Ezhel'den tepki geldi.

Rapçi Ohash hakkında sınır dışı kararı çıktı. CHP'li Özgür Özel tepki gösterdi

Türkiye'de yaşayan İran asıllı rap sanatçısı Shahoo 'Ohash' Gazeranchi hakkında, attığı birkaç tweet gerekçe gösterilerek sınır dışı etme kararı alındığı açıklandı.

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Birçok rap müzik sanatçısının sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, “Uluslararası Koruma” kapsamında 7 yıldır Türkiye'de yaşayan Gazeranchi'nin 26 Nisan Çarşamba günü Göç İdaresi tarafından görüşmeye çağırıldı ve aynı gün sebep gösterilmeksizin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözetim altına alındığı belirtildi.

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Gazete Duvar'ın aktardığına göre açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Ohash hakkında, attığı tweet'ler ve tweet'te yaşanılan olaylar nedeniyle, "kamu düzenini tehlikeye soktuğu" gerekçesiyle haksız biçimde sınır dışı etme kararı alındı. Ohash 26.04.2023 tarihinden itibaren sınır dışı edilmek üzere gözetim altındadır.
Ohash (Shahoo Gazeranchi) herhangi bir hedef göstermemiş ve kötü niyetli bir eylemde bulunmamıştır. Mağduriyetine sebep olan olay hakkında özgürce fikir beyan etmek, yaşadığı süreci anlatmak her bireyin en doğal hakkıdır. Avukatlar sürecin takipçisidir. Karara itiraz edilerek, en yakın zamanda Ohash’ın özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz."

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

Gazeranchi hakkındaki karara birçok sosyal medya kullanıcı tepki gösterdi.
Konu hakkında paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "12 yıl önce 7 yaşında İran rejiminden kaçarak Türkiye'ye yerleşen ve Türkçe rap yapan Ohash'ı bir eleştirel tweet'i nedeniyle sınır dışı etmeye kalkmak saçmalıktır, kötülüktür, acizliktir. Bu saçmalığa itiraz ediyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Peşini bırakmayız" dedi.

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Söz konusu kararın ardından, ünlü rap sanatçısı Ezhel'den de Shahoo 'Ohash' Gazeranchi'ye destek paylaşımı geldi.

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