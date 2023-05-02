Özgür Özel 'Şaşırmayın' diyerek oy oranını açıkladı: Arayı açmış durumdayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'den Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulundu. Seçimlerle ilgili birçok konuya değinen Özel, İstanbul özelinde de önemli değerlendirmeler yaptı.

Özel, Millet İttifakı’nın İstanbul’da yapacağı miting tarihindeki değişikliğe de değinirken, “Anketlerde İstanbul’da arayı açmış durumdayız. Yüzde 62’ye 38 görürseniz, İstanbul için şaşırmayınız.” Diye konuştu.

Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"SON ANKETLERDE İSTANBUL’DA ARAYI AÇMIŞ DURUMDAYIZ"

“İstanbul gibi metropol olsa da iki cumhurbaşkanı adayı var. O kentin ulaşımına, sosyal alanlarına aynı anda yük olmasını doğru bulmadık. Manisa'da Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi varsa biz orada nezaketen çalışmayız. Bunu yapmak lazım. İstanbul'da da hep birlikte bunu yapmayalım dedik. İkincisi olmaz olmaz da, iki taraf bir vapurda, metrobüste karşılaşır, tatsızlık olur, biz istemiyoruz öyle şeyi. İstanbul'un seçimlerini iptal ettirdikleri gün İstanbul seçmenine bir hatırlatma yapıyoruz, işte yine önünüze sandık geldi diyoruz. 14 Mayıs günü hakeme gidiyoruz. Hakem sayacak, bitti gitti. Son anketlerde İstanbul’da arayı açmış durumdayız. Yüzde 62’ye 38 görürseniz, İstanbul için şaşırmayınız.”

“BİZ SEÇİM GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ OLABİLECEK HER HAZIRLIĞI YAPTIK”

“Birtakım hazırlıklar var. Birtakım derin ve kirli internet üzerinde sahte ses kayıtları üretilmesi. Dark web sitelerinden servisiyle ilgili devlet memuru ciddiyetinde olması gereken kişilerin dünyanın bir takım Dark web insanlarıyla pazarlıklar yürüttüğü ihbarını aldık. Onun için hat çizdik. Birtakım montajlar, sahte ses kayıtları iddiaları. Süleyman Soylu geçen seçimlerde, ondan önceki seçimlerde polislere sandık başında hangi partinin kaç oy aldığının bilgisini istedi. Görevlendirilecek polislerin sandık başından aplikasyona gireceği ve göndereceği program yaptırmış. Muharrem Erkek'in de itirazı bu. Daha önce telsiz marifetiyle sonuç bildirdiler. Biz seçim güvenliğiyle ilgili olabilecek her hazırlığı yaptık. Seçim güvenliği açısından hazırız. Olası gelişmeye karşı teyakkuz pozisyonundayız. Burada bir endişeye gerek yok. Süleyman Soylu'nun vereceği cevabı ben de merak ediyorum.”

"DİYANET’İ KAPATMAK KİMSENİN AKLINDAN GEÇMEZ"

“CHP Diyanet İşleri'ni kurmuş partidir. CHP'nin yönettiği ülkede Diyanet'i kapatmak kimsenin aklından geçemez. Diyanet'in adil yapıya kavuşturulması doğrudur. Diyanet'te çalışan personel özlük hakları açısından ne geriye gidecektir ne de hizmetler geriye gidecektir.”

"TEKNOFEST’İ SİYASALLAŞTIRDILAR”

“Biz TEKNOFEST'lere gidiyorduk. TEKNOFEST'ler Eylül ayında yapılıyordu. Şimdi seçimin hemen öncesine koydular. Siyasallaştırdılar. Biz orada gidip de kutuplaştırılmış siyasi iklimde bir başka durum olmasın diye gittik. Bahçeşehir Koleji TEKNOFEST'te ödül aldı, ilk ziyarete biz gittik. Samsun'da genel başkanımız TEKNOFEST'i kurdu. Atatürk Havalimanı'nın isminin kaldırılmasından rahatsızız. Uçuşlara açık kalacağını söyledi genel başkanımız. Kime ne zararı var. Uzay merkezi olmasının kime ne zararı var? Bunu bir müjde olarak neden kabul etmiyorlar? Orada TEKNOFEST te olacak. 2 Türk'ün 'gelip burada çalışırız' demek başka bir şey, ABD'li şirket demek başka bir şey. Biz Amerika'da AK Parti'nin Türkiye'de tutamadığı, örneğin Biontech'in mucitleri Türkiye'de çalışıyor olsalardı, bütün dünyaya Kovid aşısının mutluluğunu gururunu biz yaşardık.”

"BEN TOGG'A SAHİP ÇIKMAK İSTİYORUM"

“Orayı hal yapacak desek inanırım, orayı uzay merkezi yapacağız diyoruz. TEKNOFEST'i burada yapmayacağız demiyoruz ki. Biz burayı üniversite, yüzme havuzu yapacağız desek anlarım. Milletin vekillerine bir Togg bırak dedik. Ben Togg'a sahip çıkmak istiyorum. Uçak gemisi kötü olabilir mi? Bunların hepsinin açılışı bir seçime 20 gün kala yapılabilir mi? Ben CHP'nin resmi ağzı olarak söylüyorum hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizim dönemimizde fazlası olur eksiği olmaz diyorum. 15 Mayıs günü Togg da, Akıncı da gerçekten milletin malı olacak."