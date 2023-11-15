Rapçi Sansar Salvo intihara kalkıştı

Sansar Salvo takma adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, geçtiğimiz günlerde 43 farklı ilaç içerek intihara kalkıştığını açıkladı. Yaşadıklarını anlatan rapçi, isim vermeden de birilerine tepki gösterdi.

"KİŞİSEL BİR BUHRANLA İNTİHAR ETMİŞİM"

X hesabından yaptığı paylaşımda eski kız arkadaşı, babası ve ailesinin de dahil olduğu olayları öfkeli bir dille anlatan Arslan, "Ben geçen çarşamba 43 adet ilaç çeşitli antipsikotik ve antibiyotiklerle kişisel bir buhran yüzünden intihar etmişim. Adam kız arkadaşıma telefon açmıyor WhatsApp'tan yazıyor dakikası bitmesin diye Taksim ilk yardımda. Ne yapacaksın ben canıma yine kıysam zaten 2 etti. Evleri mi yiyeceksin?" dedi.

"SİZ REZİL ETTİNİZ"

Silah kullanmayı bilmediğini belirten rapçi, diğer bir paylaşımında ise "Silah kullanmayı bilmiyorum ama kendimi nerde koruyacağımı da çok iyi bilirim. Telefonu kapattım aramayın demiştim. Siz rezil ettiniz . Beni bu gün kimseye dövdüremeyeceksiniz avukatcım. AV. teli kapatıyorum korkak herif. Bundan doğacak her zarardan sorumlusun" ifadelerini kullandı.