Ünlü rapçinin cinayetinde flaş gelişme! 27 yıl önce öldürülmüştü

ABD'nin Las Vegas kentinde 27 yıl önce silahlı saldırıda öldürülen rap müziğinin efsane ismi Tupac Shakur cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin bir kişi tutuklandı.

Ünlü rapçinin cinayetinde flaş gelişme! 27 yıl önce öldürülmüştü

Las Vegas'ta 27 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden efsane rapçi Tupac Skahur cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

tupac-2.jpg

27 YIL SONRA TUTUKLANDI

Rap müziğinin efsane ismi Tupac Skahur ABD'nin Las Vegas kentinde 1996 yılında silahlı saldırıya uğramıştı. Aracında kırmızı ışıkta beklerken vurulan Shakur'un vücuduna 4 kurşun isabet ederken, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetmişti.

tupac-3.jpg

Tupac Shakur cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Las Vegas polisi, cinayete ilişkin Duane 'Keefe D' Davis isimli kişiyi tutukladığını duyurdu. Şüpheli hakkındaki suçlamalar belirsizliğini koruyor.

TUPAC SHAKUR KİMDİR?

Sahne ismi 2Pac olan Shakur, ilk albümünü 1991'de çıkartmış ve California Love, All Eyez on Me, Changes ve I Ain't Mad at Cha gibi şarkıları hit olmuştu. Shakur, aracında kırmızı ışıkta beklerken dört el ateş açılmasından bir hafta sonra, 13 Eylül 1996'da ölmüştü. Shakur dünya genelinde 75 milyondan fazla albüm satmıştı.

Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir?
Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği Spor
Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği
Slovakya halkı erken parlamento seçimleri için sandık başında Dünya
Slovakya halkı erken parlamento seçimleri için sandık başında
Ermeni provokatörler, California Üniversitesi'nde Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı Güncel
Ermeni provokatörler, California Üniversitesi'nde Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı
İstanbulspor-Antalyaspor: İlk 11'ler Spor
İstanbulspor-Antalyaspor: İlk 11'ler
Ekran başındaki bu alışkanlık duruş bozukluğuna yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Ekran başındaki bu alışkanlık duruş bozukluğuna yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Yapımcı Faruk Turgut: Oyuncular talep görmeyince Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar Magazin
Yapımcı Faruk Turgut: Oyuncular talep görmeyince Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar