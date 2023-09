Ünlü rapçinin cinayetinde flaş gelişme! 27 yıl önce öldürülmüştü

Las Vegas'ta 27 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden efsane rapçi Tupac Skahur cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

27 YIL SONRA TUTUKLANDI

Rap müziğinin efsane ismi Tupac Skahur ABD'nin Las Vegas kentinde 1996 yılında silahlı saldırıya uğramıştı. Aracında kırmızı ışıkta beklerken vurulan Shakur'un vücuduna 4 kurşun isabet ederken, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Tupac Shakur cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Las Vegas polisi, cinayete ilişkin Duane 'Keefe D' Davis isimli kişiyi tutukladığını duyurdu. Şüpheli hakkındaki suçlamalar belirsizliğini koruyor.

TUPAC SHAKUR KİMDİR?

Sahne ismi 2Pac olan Shakur, ilk albümünü 1991'de çıkartmış ve California Love, All Eyez on Me, Changes ve I Ain't Mad at Cha gibi şarkıları hit olmuştu. Shakur, aracında kırmızı ışıkta beklerken dört el ateş açılmasından bir hafta sonra, 13 Eylül 1996'da ölmüştü. Shakur dünya genelinde 75 milyondan fazla albüm satmıştı.