Ünlü rapçiler konsere giderken kaza geçirdi. Hayranları hastane önüne akın etti

Zonguldak'ta rap sanatçısı Vahap Canbay'ı taşıyan minibüs, önünde seyreden aracın aniden durması üzerine kaza yaptı. Devrilen minibüste bulunan rap sanatçısı Vahap Canbay hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, konser vermek için Zonguldak'a gelen rap müziği sanatçısı Vahap Canbay'ın içerisinde bulunduğu Ergün M. idaresindeki minibüs, önünde seyreden sola dönmek isterken aniden manevra yapan İhsan A. idaresindeki araç ile çarpıştı. Minibüs çarpmanın etkisiyle devrildi.

Kazada araç sürücüleri İhsan A. ile Ergün M., rap müziği sanatçısı Vahap Canbay (26), ağabeyi Erdem Canbay (34), Yiğit Karaüzüm (26), Umut Bolat ve Nail Aydın (36) yaralandı. Yaralılar arasında sanatçı Vahap Canbay'ın vokalistleri ve menajerinin de olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen araçta bulunan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ulaşım kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken Vahap Canbay'ı taşıyan aracın konser için Zonguldak'a gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza sebebiyle konserin de iptal edildiği öğrenildi.

Öte yandan ünlü rapçinin kaza haberini alan hayranları hastane önüne akın etti.

"UYANDIĞIMDA ASFALTTAYDIM"

Kaza sonrası açıklamalarda bulunan grubun Umut Bolat, "Ben uyuyordum. Olayı da göremedim. Bir anda uyandığımda asfalttaydım. Üstümde oturduğum koltuk vardı. Gözümü açtım. Hastanedeyim. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Şoförle birlikte 6 kişiydik. Diyarbakır konserinden İstanbul'a indik. Zonguldak'a konsere geliyorduk. Araç bizi aldı. Olay böyle gelişti. Ben kırıkla atlattım. Şoförümüz kırıkla atlattı. Küçük çaplı kesikler var." dedi.