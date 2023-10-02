Ünlü rapçi trafik kazası geçirdi. Dün Canbey ve Wolker bugün Şehinşah

Şehinşah adıyla tanınan ünlü rap sanatçısı Ufuk Yıkılmaz, Ankara’ya konsere gittiği esnada Sakarya’da kaza geçirdi. Bir gün önce de Canbay ve Wolker isimli 2 rap şarkıcısı konsere giderken kaza geçirmişlerdi.

Ünlü rapçi trafik kazası geçirdi. Dün Canbey ve Wolker bugün Şehinşah

İstanbul’dan Ankara’ya giden rap şarkıcısı Şehinşah, Sakarya’da kaza yaptı. Şehinşah adıyla tanınan rapçi Ufuk Yıkılmaz, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şarkıcı yaptığı paylaşımda, “Sakarya yolunda kaza geçirdik ama şükür kimsede bir sıkıntı yok. Ankara konserine yetişeceğiz inşallah. Ayrıca Canbay&Wolker kardeşlere de şifa diliyorum, biran evvel aramıza dönmeleri dileği ile” ifadelerine yer verdi.

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Önceki günde Zonguldak'ın Ereğli ilçesine konsere giden rap şarkıcıları Canbay ve Wolker olarak bilinen 26 yaşındaki Vahap Canbay ile 23 yaşındaki Umut Bolat'ın da arasında bulunduğu minibüs kaza yapmış, kazada ünlü rapçiler ile 7 kişi yaralanmıştı.

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