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Fransa'da dev final öncesi 3 oyuncu yok!

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde 18 Aralık Pazar günü Arjantin ile karşılaşacak Fransa, hazırlıklarını sürdürürken moraller bozuk.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 09:56
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Raphael Varane, Kingsley Coman ve Ibrahima Konate Fransa'da yok

Fransa'da dev final öncesi 3 oyuncu yok!
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Al Sadd Stadı'nda teknik direktör Didier Deschamps yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Fransa'da hastalıkları bulunan Raphael Varane, Kingsley Coman ve Ibrahima Konate antrenmanda yer almadı.

Kalçasında sakatlığı olan Aurelien Tchouameni ve dizinden tedavisine devam edilen Theo Hernandez, salonda çalıştı.

Fas maçında forma giyemeyen Dayot Upamecano ve Adrien Rabiot ise antrenmana katıldı.

Isınma ve koşu çalışmasıyla başlayan idman, ayak tenisiyle devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Arjantin karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Fransa yarın yapacağı antrenmanla Arjantin karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Arjantin ile Fransa arasındaki Dünya Kupası finali 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de Lusail Stadı'nda oynanacak.


 

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