Rasim Ozan Kütahyalı iç savaş mı çıkarmak istiyor. Öcalan’a tecrit kalkacak Demirtaş dışarı çıkacak

Skandal çıkışlarıyla adından söz ettiren Rasim Ozan Kütahyalı, Kürtçü propaganda da kendini aştı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Kürtçü söylemleri seçim arifesi “iç savaş mı çıkarmak istiyor?” sorularına neden oldu.

Bebek katili Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş’a övgüler dizen Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İmralı’ya tecridi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldırabileceğini söylerken, “Mühür İstanbul Kürtleri’nin elindedir” diyerek skandal açıklamalara imza attı.

Gazeteci Nasuh Bektaş ise Rasim Ozan Kütahyalı'ya bu paylaşımları AKP ve MHP'nin yaptırdığını iddia etti.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları şöyle:

"31 Mart belediye seçimleri değil kimlik sayımıdır..

Kürtler, Selahattin Demirtaş’ın da ifade ettiği gibi kaç kişi olduklarını 31 Mart günü Meral Danış Beştaş başlığında gösterecek..

Kürt kimliğinin kudretini İstanbul’da Kürtler öyle bir gösterecek ki İmralı’ya tecrit kalkacak…

Türkiye’de artık 2013-15 tarzı gibi bir çözüm süreci olmaz.

Fakat Kürt hareketinin Abdullah Öcalan’dan sonra tartışmasız ikinci büyük şahsiyeti Selahattin Demirtaş’ın bu akıl dolu siyaseti sürerse Meral Danış Beştaş %9 alır ve yazdığım 3 madde hayata geçer. Demirtaş serbest kalır.

Kürt meselesini sadece Recep Tayyip Erdoğan çözebilir

Selahattin Demirtaş hayatının en zekice siyasi hamlesini yaptı.

Kürtlerin, -Öcalan sonrası- Lideri olacağı artık açık ve net.

İmralı’ya tecriti sadece Erdoğan kaldırabilir

3 maddeyi de sadece Erdoğan hayata geçirebilir."

ALİ KOÇ RASİM OZAN KÜTAHYALI ATIŞMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün uzun bir basın açıklaması yaptı. Türk futboluna ilişkin konuşma yapan Ali Koç, FETÖ operasyonlarının tetikçisi Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili, “Hala İçişleri Bakanlığı’nın terör listesinde olan, kırmızı listede yer alan efsaneler! O dönem örgütün yılmaz savunucusu ve sözcüsü Rasim Ozan Kütahyalı’nın da heykelinin dikilmesi için savunduğu FETÖ savcısı Zekeriya Öz de bu kulübün bir üyesi. Bunu söylemişken ‘3 Temmuz olmasaydı Fenerbahçe’yi yerle yeksan etmeseydik’, bakın ‘etmeseydik’ diyor, ‘edilmeseydi’ demiyor. Tekrar söylüyorum, ‘3 Temmuz olmasaydı, Fenerbahçe’yi yerle yeksan etmeseydik Galatasaray’ın önü açılmazdı’ diyen zamanın büyük FETÖ savunucusu Rasim Ozan Kütahyalı.” dedi.

Bir kullanıcının “Bırak siyaseti Ali Koç senin hakkında konuşuyor bi cevap verme cüretine sahip degil misin?” şeklindeki soruya yanıt veren Rasim Ozan Kütahyalı yine ağzını bozdu.

Rasim Ozan, sosyal medya hesabından “Kürt kardeşlerimin özgürlüğü söz konusu iken Ali Koç umrumda değil, ne dediğini bilmiyorum, s..imde de değil. Tipik Loser Ali Koç işte… Şampiyonluğu kaybettiğini biliyor, o yüzden kamuflaj arar o. Bir 5 sene daha bu kamuflaj operasyonlarıyla Başkan yaparız biz Ali Koç’u” diye yazdı.