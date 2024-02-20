Ümit Zileli ile Mustafa Albayrak Rasim Ozan Kütahyalı'nın programında birbirine girdi. Küfürler ve hakaretler havada uçuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Zileli ile Mustafa Albayrak Rasim Ozan Kütahyalı'nın programında birbirine girdi. Küfürler ve hakaretler havada uçuştu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın sunduğu programda konuklar Mustafa Albayrak ile Ümit Zileli arasında kavga çıktı. İki isim arasında küfürler ve hakaretler havada uçuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Lider Haber’de sunduğu Barometre isimli programa konuk olan iktidara yakın Mustafa Albayrak ile Atatürkçü yazar Ümit Zileli arasında tartışma çıktı.

Banttan yayınlanan programda iki ismin karşı karşıya geldiği konu ise 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler ve FETÖ oldu.

Zileli'nin, Albayrak'a, "Ben hiç olmazsa Fethullah Gülen gibi i... aynı yolda yürümedim" demesi tartışmanın yükselmesine neden oldu.

Bunun üzerine Albayrak ise, “Siz şu anda yürüyorsunuz. Tamam o zaman. 2019 ve 2024'te Fethullahçılarla aynı adaya oy verenler şer...dir. PKK'lılarla birlikte aynı siyasileri destekleyenler şer...dir” diye konuştu.

Kütahyalı, iki isim arasındaki hararetin yükselmesiyle araya girmek istese de başarılı olamadı.

Tartışmanın devamında ise iki isim arasındaki diyalog şu şekilde gelişti:

Zileli: Ben bunların hepsini alırım, iade ederim.

Albayrak: Edemezsin çünkü bende böyle bir şey yok.

Zileli: Fethullahçılarla siz o insanları yıllar yılı o Balyozlarla, bilmem nelerle içeri tıkmış adamlarsınız. Ş.refsiniz...

Albayrak: Ben sana demiyorum, sen bana diyorsun.

Zileli: Sen bana söylüyorsun ama kıvırarak söylüyorsun. Sen zaten şerefini satılığa çıkarmış adamlarla çalışıyorsun.

Albayrak: Ümit abi maaşın kadar şerefin var.

Zileli: Bana bunu 1995'te Melih Gökçek söylemişti.

Albayrak: Maaş aldığın yere senin putuna saldırıyorum. Erdoğan'a Rasim yalvardı da Beyaz TV'den kovulmadın.

Kütahyalı: Öyle bir şey yok

Zileli: Kime yalvardın?

Albayrak: Anlattın ya burada bize kuliste...

Kütahyalı: İş çığrından çıktı, Allah'tan banttan yayın yapıyoruz.

Albayrak: Benim çalıştığım yeri eleştiremezsin. Senin çalıştığın yerin ...

Zileli: Ben de senin çalıştığın yerin ...

GÖREVLİLER ARAYA GİRDİ

Küfürlerin havada uçuştuğu programda ikilinin arasına Rasim Ozan Kütahyalı ile görevliler girdi.

Kütahyalı reklam arasına girdi ancak ikili arasındaki gerginlik son bulmadı.

Son olarak Zileli, "Ben yorum yapmayacağım." diyerek yayını terk etti.

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