Ratanya bitkisi öksürük ve bronşitte iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan öksürük ve bronşite iyi gelen ratanya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ratanya bitkisi öksürük ve bronşitte iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan öksürük ve bronşite iyi gelen ratanya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşlar dışarıdan solunum yoluyla aldığımız havayı, kanın oksijenlendirildiği alveol denilen keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yollarıdır. Bronşit ise işte bu bronşların bir takım etkenler nedeniyle inflamasyonu, yani yangılanmasıdır. Bu yangılanma esnasında bronşları içeriden kaplayan mukoza adı verilen tabaka ödemlenerek kalınlaşır ve mukus denilen yapışkan sıvıyı daha fazla üretir; bunun sonucunda hava alveollere rahatça ulaşamaz.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Latince tussis olarak isimlendirilen öksürük, boğaz ve hava yollarının yabancı partikül, mikrobik etkenler, sıvılar veya mukus gibi maddeleri uzaklaştırmak için oluşturduğu doğal ve istemsiz bir reflekstir. Öksürük geliştiğinde akciğer içerisinden hava hızlı ve patlayıcı şekilde atılır.13 Şub 2023

RATANYA NASIL KULLANILIR?

Ratanya kökü Çay, Tentür ve Natürel ilaç yapımında kullanılır. Ratanya Kökü kurutulup toz haline getirildikten sonra suda kaynatılarak kullanılır.

Çay ya da şurup şeklinde kullanılabileceği gibi ağız ve boğaz iltihaplarına karşı ve diş etlerini kuvvetlendirmek için gargara olarak da kullanılabilir. Basura karşı pansuman yapılırsa faydası görülür.

Öne Çıkanlar
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Son Haberler
Acun Ilıcalı Hull City'den sonra bir kulüp daha satın aldı Spor
Acun Ilıcalı Hull City'den sonra bir kulüp daha satın aldı
Demet Özdemir yatırımını Komşu’ya yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Demet Özdemir yatırımını Komşu’ya yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı
Terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç yapılanmasında görevli terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı Güncel
Terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç yapılanmasında görevli terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu? Keşfet
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu?
Torpil odası ve vatandaşlık borsası Güncel
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Sudan'da BM Temsilcisi istenmeyen kişi ilan edildi Dünya
Sudan'da BM Temsilcisi istenmeyen kişi ilan edildi
Ratanya bitkisi aşırı regl kanamasına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Ratanya bitkisi aşırı regl kanamasına iyi geliyor