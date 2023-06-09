Ratanya bitkisi öksürük ve bronşitte iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan öksürük ve bronşite iyi gelen ratanya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşlar dışarıdan solunum yoluyla aldığımız havayı, kanın oksijenlendirildiği alveol denilen keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yollarıdır. Bronşit ise işte bu bronşların bir takım etkenler nedeniyle inflamasyonu, yani yangılanmasıdır. Bu yangılanma esnasında bronşları içeriden kaplayan mukoza adı verilen tabaka ödemlenerek kalınlaşır ve mukus denilen yapışkan sıvıyı daha fazla üretir; bunun sonucunda hava alveollere rahatça ulaşamaz.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Latince tussis olarak isimlendirilen öksürük, boğaz ve hava yollarının yabancı partikül, mikrobik etkenler, sıvılar veya mukus gibi maddeleri uzaklaştırmak için oluşturduğu doğal ve istemsiz bir reflekstir. Öksürük geliştiğinde akciğer içerisinden hava hızlı ve patlayıcı şekilde atılır.13 Şub 2023

RATANYA NASIL KULLANILIR?

Ratanya kökü Çay, Tentür ve Natürel ilaç yapımında kullanılır. Ratanya Kökü kurutulup toz haline getirildikten sonra suda kaynatılarak kullanılır.

Çay ya da şurup şeklinde kullanılabileceği gibi ağız ve boğaz iltihaplarına karşı ve diş etlerini kuvvetlendirmek için gargara olarak da kullanılabilir. Basura karşı pansuman yapılırsa faydası görülür.