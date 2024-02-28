Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi. Ah Ancelotti ah!

Sezon başında Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar ve teknik direktör Carlo Ancelotti’nin kendisine yeterli süre vermemesi nedeniyle yeni takımında umduğunu bulamadı.

Yeteneklerini sergileyemeyen ve takımdaki diğer genç oyunculara kıyasla daha az süre alan Arda, oldukça mutsuz.

AS’ın haberine göre, İspanyol devine büyük umutlarla transfer olan Arda’nın, yeteneklerini sergileyememesinden dolayı takım içerisinde oldukça mutsuz olduğu belirtiliyor. Haberde, son oynanan Sevilla maçında oyuna gireceği anda Ancelotti’nin Arda Güler’i tekrardan yedek kulübesine oturtmasının, genç yıldızı hayli sinirlendirdiği kaydedilmiş.

Arda Güler’in bir diğer mutsuzluğunun sebebinin de takımdaki diğer genç oyunculara kıyasla daha az süre bulması olduğu belirtiliyor. Bu sezon Real Madrid ile 5 maça çıkan Arda, gol veya asist katkısı sağlayamamış.