Real Madrid'den Mbappe açıklaması

İspanyol devi Real Madrid son günlerde Mbappe’yi transfer edeceği yönünde çıkan haberler ile ilgili bir açıklama yaptı

YALANLADILAR

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Oyuncu Kylian Mbappé ile kulübümüz arasında pazarlık yapıldığı iddialarına ilişkin spekülasyonların yer aldığı, yakın zamanda farklı medya kuruluşları tarafından yayınlanan bilgiler göz önüne alındığında, Real Madrid CF olarak bu bilginin tamamen yanlış olduğunu ve bu tür bir görüşmenin gerçekleşmediğini belirtmek isteriz.'' ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

Paris Saint-Germain'deki sözleşmesinin son yılını geçiren Mbappe, bu sezon PSG formasıyla 13 maça çıkarken 12 gole imza attı.